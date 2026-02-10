Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου: Πέντε συμβουλές για μάθηση με ασφάλεια στην εποχή του AI

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, που γιορτάζεται σήμερα, καθώς για πρώτη φορά οι χρήστες δηλώνουν ότι βασικό κίνητρο για τη χρήση της δεν είναι η ψυχαγωγία, αλλά η μάθηση. Οι έφηβοι αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αναζητώντας παράλληλα καθοδήγηση για μια ασφαλή και ισορροπημένη ψηφιακή εμπειρία.

Οι πέντε συστάσεις της Google για μαθητές και γονείς

Με αφορμή τον παγκόσμιο εορτασμό, η Google παρουσιάζει πέντε πρακτικές συστάσεις που απευθύνονται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, με στόχο την ενίσχυση της ασφαλούς και ποιοτικής ψηφιακής μάθησης.

Πρώτη σύσταση είναι η θέσπιση ορίων στη χρήση των ψηφιακών συσκευών. Εργαλεία όπως η Ασφαλής Αναζήτηση και το Family Link συμβάλλουν στη διαχείριση του χρόνου οθόνης, στον έλεγχο των εφαρμογών και στο φιλτράρισμα περιεχομένου, ενώ λειτουργίες όπως οι «Ώρες Σχολείου» περιορίζουν τους περισπασμούς κατά τη μελέτη.

Δεύτερη προτεραιότητα αποτελεί η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στην εποχή του AI. Μέσα από εργαλεία όπως το Guided Learning στο Gemini, οι μαθητές ενθαρρύνονται να κατανοούν τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και όχι απλώς να λαμβάνουν έτοιμες απαντήσεις.

Τρίτον, δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας του ψηφιακού περιεχομένου. Μέθοδοι όπως το SIFT, αλλά και λειτουργίες όπως το “About this image” και τα υδατογραφήματα SynthID, βοηθούν στον εντοπισμό περιεχομένου που έχει παραχθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη και στην επαλήθευση πληροφοριών.

Τέταρτον, υπογραμμίζεται ο καθοριστικός ρόλος των γονέων και κηδεμόνων στη διαμόρφωση ασφαλών ψηφιακών συνηθειών. Οι εποπτευόμενοι λογαριασμοί στο YouTube και οι νέες αρχές ποιότητας περιεχομένου ενισχύουν την προστασία των εφήβων, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη αυτονομία τους.

Τέλος, η Google επισημαίνει ότι προωθεί την ψηφιακή παιδεία και την υπεύθυνη διαδικτυακή συμπεριφορά μέσω εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, όπως το πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου», με έμφαση στην πρόληψη του διαδικτυακού εκφοβισμού και στην ενδυνάμωση των νέων χρηστών.

AΠΕ ΜΠΕ

Υπενθυμίζεται ότι η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Better Internet for Kids, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και υγιούς ψηφιακού περιβάλλοντος για παιδιά και εφήβους.