Κίνδυνος για την ιδιωτικότητα – Το WiFi μπορεί να αναγνωρίζει ανθρώπους χωρίς συσκευές

Ερευνητές προειδοποιούν ότι τα δίκτυα WiFi θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ένα «αόρατο σύστημα μαζικής επιτήρησης». Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Καρλσρούης (KIT), νέα τεχνολογία μπορεί να αναγνωρίζει άτομα ακόμη και αν δεν φέρουν συσκευές WiFi, απλώς καταγράφοντας παθητικά σήματα που εκπέμπονται από δίκτυα ραδιοκυμάτων στην περιοχή τους. Η εξέλιξη αυτή εγείρει σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας και ενισχύει την ανάγκη για αυστηρότερους κανόνες προστασίας.

Η μέθοδος δεν απαιτεί από το άτομο να έχει ηλεκτρονική συσκευή ή εξειδικευμένο εξοπλισμό. Αντίθετα, αξιοποιεί τα συνηθισμένα WiFi δίκτυα που ήδη λειτουργούν γύρω του. Καθώς τα ραδιοκύματα διαχέονται στο χώρο και αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους, δημιουργούνται μοναδικά μοτίβα που μπορούν να καταγραφούν και να αναλυθούν. Οι επιστήμονες συγκρίνουν αυτά τα μοτίβα με εικόνες που παράγουν οι κάμερες, με τη διαφορά ότι εδώ χρησιμοποιούνται ραδιοκύματα αντί για φως, αναφέρει το scitechdaily.

«Παρατηρώντας τη διάδοση των ραδιοκυμάτων, μπορούμε να δημιουργήσουμε εικόνες του περιβάλλοντος και των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί», εξηγεί ο καθηγητής Thorsten Strufe από το KASTEL, το Ινστιτούτο Ασφάλειας Πληροφορικής του KIT. «Δεν έχει σημασία αν κάποιος φέρει συσκευή WiFi ή όχι, καθώς αρκεί να υπάρχουν ενεργές συσκευές γύρω του».

Researchers Warn: WiFi Could Become an Invisible Mass Surveillance System | https://t.co/4MIQuahcL3 — SciTechDaily (@SciTechDaily1) February 4, 2026

Τα ρούτερ ως «σιωπηλοί παρατηρητές»

«Αυτή η τεχνολογία μετατρέπει κάθε router σε πιθανό εργαλείο επιτήρησης», προειδοποιεί ο Julian Todt από το KASTEL. «Αν περνάτε συχνά μπροστά από ένα καφέ με WiFi, μπορεί να αναγνωριστείτε εκεί χωρίς να το καταλάβετε και οι πληροφορίες να χρησιμοποιηθούν αργότερα από δημόσιες αρχές ή εταιρείες».

Όπως επισημαίνει ο Felix Morsbach, οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι κυβερνοεγκληματίες έχουν ήδη πιο απλούς τρόπους παρακολούθησης, όπως οι κάμερες CCTV ή οι έξυπνες θυροτηλεοράσεις. Ωστόσο, τα πανταχού παρόντα ασύρματα δίκτυα θα μπορούσαν να αποτελέσουν σχεδόν ολοκληρωμένη υποδομή επιτήρησης, με το ανησυχητικό χαρακτηριστικό ότι είναι «αόρατα» και δεν προκαλούν υποψίες.

Δεν απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός

Σε αντίθεση με προηγούμενες τεχνικές που χρησιμοποιούσαν αισθητήρες LIDAR ή μετρήσεις αλλαγών στα ραδιοσήματα (CSI), η νέα μέθοδος λειτουργεί με οποιοδήποτε WiFi. Αξιοποιεί την επικοινωνία των συσκευών με τον router, η οποία περιλαμβάνει ανατροφοδοτήσεις (beamforming feedback information, BFI) που μεταδίδονται χωρίς κρυπτογράφηση και μπορούν να διαβαστούν από οποιονδήποτε εντός εμβέλειας.

Με τη συλλογή αυτών των δεδομένων, δημιουργούνται εικόνες ανθρώπων από πολλές οπτικές γωνίες, επιτρέποντας την αναγνώριση ατόμων σε λίγα δευτερόλεπτα μόλις εκπαιδευτεί το μοντέλο μηχανικής μάθησης. Σε δοκιμή με 197 συμμετέχοντες, η αναγνώριση ήταν σχεδόν 100% ακριβής, ανεξαρτήτως οπτικής γωνίας ή τρόπου βάδισης.

Κίνδυνοι για την ιδιωτικότητα

«Η τεχνολογία είναι ισχυρή, αλλά θέτει σοβαρούς κινδύνους για τα θεμελιώδη μας δικαιώματα, ειδικά την ιδιωτικότητα», τονίζει ο Strufe. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η μέθοδος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από αυταρχικά κράτη για παρακολούθηση διαδηλωτών και ζητούν την εφαρμογή προστατευτικών μέτρων στον νέο WiFi πρότυπο IEEE