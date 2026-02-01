Η AI μπήκε στην haute couture: Το ψηφιακό show που άναψε φωτιές

Ο σχεδιαστής Alexis Mabille έφερε το Παρίσι σε… άλλο μήκος κύματος κατά την Εβδομάδα Μόδας την άνοιξη καλοκαίρι 2026, παρουσιάζοντας στο Lido των Ηλυσίων Πεδίων μια συλλογή haute couture που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα , ούτε ένα φυσικό ένδυμα, ούτε ένα κανονικό μοντέλο στο catwalk.

Η παρουσίαση, που βασίστηκε αποκλειστικά σε γενετική τεχνητή νοημοσύνη, έδειξε τα σχέδια σε μια wraparound οθόνη: υπερρεαλιστικά μοντέλα και looks κινούνταν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, χωρίς φυσικά υλικά ή φυσική παρουσία.



Σύμφωνα με τον σχεδιαστή , η προσέγγιση δεν ήταν τυπική «AI που απλά γεννά εικόνες»: συνεργάστηκε με τη γαλλική ομάδα Glor’IA για μήνες ώστε να πετύχει ρεαλιστικά υφάσματα, όγκους και κίνηση , π.χ. το πώς «συμπεριφέρεται» ένα κρεπ ή πώς αντανακλά το φως ένα μεταξωτό ύφασμα.

Η εμπειρία για όσους κάθισαν στην ανάθεση του Lido ήταν περισσότερο εικονική προβολή παρά πραγματική επίδειξη ρούχων, ένα βίντεο πίστας μόδας με εικόνες που μοιάζουν σχεδόν αληθινές.

Τι λέει ο Mabille για τη «μετάβαση» στην ψηφιακή εποχή

Ο ίδιος ο σχεδιαστήςδεν κρύβει πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι πια εργαλείο στην δημιουργική διαδικασία, όχι όμως υποκατάστατο του ανθρώπου. «Ήταν σαν να έχω ένα επιπλέον άτομο στην ομάδα μου στο στούντιο,» είπε, περιγράφοντας τη συνεργασία με την AI. Η χρήση της δεν είχε στόχο να εξαλείψει την ανθρώπινη κλίση, αλλά να ενισχύσει τη διαδικασία δημιουργίας και παρουσίασης.



Παράλληλα σημειώνει πως η νέα γενιά πελατών αλληλεπιδρά πιο φυσικά με ψηφιακά μέσα, βλέποντας virtual previews και samples μέσα από οθόνες και calls , συχνά πριν καν εμφανιστούν στο φυσικό fitting.



Στην ίδια λογική, η επιλογή να προβληθούν τα looks σε μεγάλη οθόνη με ψηφιακές φιγούρες και όχι live μοντέλα, αντανακλά την μετάβαση των fashion shows σε πιο hybrid μορφές που ήδη συμβαίνουν στον χώρο.

Πρωτότυπο ή πρόκληση; Το debate που ξεκίνησε η παρουσίαση

Η αντίδραση του κοινού ήταν διχασμένη: μερικοί χαιρέτησαν την καινοτομία και το πείραμα, ενώ purists του χώρου δεν έκρυψαν την αμφισβήτησή τους για το αν μια συλλογή που δεν φοριέται στην πραγματικότητα μπορεί να θεωρηθεί couture.

Η συζήτηση που έχει ανοίξει στην κοινότητα της μόδας όμως δεν μένει μόνο στο «πώς» αλλά και στο «τι είναι haute couture», στην εποχή που τα όρια ανάμεσα στην ψηφιακή και υλική πραγματικότητα θολώνουν όλο και περισσότερο.

Παράλληλα, υπήρξε κριτική για το ότι τέτοιου είδους «πρωτοβουλίες» κατά την ύπαρξη μιας επίσημης Couture Week μπορεί να ανατρέψουν τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την χειροτεχνία, την εμπειρία και τον ρομαντισμό της μόδας, στοιχεία που για τους purists ορίζουν τον πυρήνα της haute couture.

Χιούμορ ή βεβήλωση; Η αντίδραση του internet

Στο Twitter και στο Instagram, η συζήτηση δεν καθυστέρησε. Ο fashion influencer Lyas σχολίασε ευθέως: «Τι σημαίνει πλέον couture;» Ο λογαριασμός @ideservecouture απάντησε πως η AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει την τεχνική και την τέχνη των ανθρώπων, θέτοντας το ερώτημα αν μια ψηφιακή συλλογή μπορεί να θεωρηθεί πραγματική haute couture.

Τα σχόλια ποικίλουν από θαυμασμό για την καινοτομία έως αγανάκτηση ότι αυτό που παρουσιάστηκε είναι “άψυχα” ψηφιακά ρούχα χωρίς την ουσία της τέχνης που ορίζει την υψηλή ραπτική.

Το ψηφιακό show που έρχεται από το μέλλον

Ο Alexis Mabille δεν το βλέπει ως αντικατάσταση της χειροποίητης δημιουργίας, αλλά ως ένα πείραμα που επεκτείνει την couture σε νέα πεδία. Η AI γίνεται εργαλείο, όχι αφεντικό — ένα ψηφιακό sketchbook που επιτρέπει στο όραμα να πάρει άλλες μορφές, πιο ψηφιακές, πιο προσιτές αλλά ταυτόχρονα πολυδιάστατες.