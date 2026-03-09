Κόσμος Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Μοζτάμπα Χαμενεΐ - «Ακλόνητη η στήριξη της Μόσχας στο Ιράν»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχάρη σήμερα τον Μοζτάμπα Χαμενεΐ για την εκλογή του στη θέση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Φωτό: EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτό: EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

«Θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του»

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ θα συνεχίσει «με τιμή» το έργο του πατέρα του, Ali Khamenei, ο οποίος σκοτώθηκε σε πλήγμα κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου. Παράλληλα σημείωσε ότι ο νέος ηγέτης θα συμβάλει στην ενότητα του ιρανικού λαού απέναντι στις «σοβαρές δοκιμασίες».

Ο Πούτιν τόνισε επίσης ότι η Russia θα συνεχίσει να στηρίζει την Tehran, υπογραμμίζοντας ότι επιθυμεί να «επιβεβαιώσει την ακλόνητη υποστήριξη προς την Τεχεράνη και την αλληλεγγύη προς τους Ιρανούς φίλους μας».

Όπως πρόσθεσε, η Ρωσία «ήταν και θα παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος» του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

