Συγχαρητήρια Πούτιν στον Μοζτάμπα Χαμενεΐ - «Ακλόνητη η στήριξη της Μόσχας στο Ιράν»
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχάρη σήμερα τον Μοζτάμπα Χαμενεΐ για την εκλογή του στη θέση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
«Θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του»
Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ θα συνεχίσει «με τιμή» το έργο του πατέρα του, Ali Khamenei, ο οποίος σκοτώθηκε σε πλήγμα κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου. Παράλληλα σημείωσε ότι ο νέος ηγέτης θα συμβάλει στην ενότητα του ιρανικού λαού απέναντι στις «σοβαρές δοκιμασίες».
Ο Πούτιν τόνισε επίσης ότι η Russia θα συνεχίσει να στηρίζει την Tehran, υπογραμμίζοντας ότι επιθυμεί να «επιβεβαιώσει την ακλόνητη υποστήριξη προς την Τεχεράνη και την αλληλεγγύη προς τους Ιρανούς φίλους μας».
Όπως πρόσθεσε, η Ρωσία «ήταν και θα παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος» του Ιράν.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ