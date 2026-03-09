Συγχαρητήρια Πούτιν στον Μοζτάμπα Χαμενεΐ - «Ακλόνητη η στήριξη της Μόσχας στο Ιράν»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, συνεχάρη τον Μοζτάμπα Χαμενεΐ για την εκλογή του στη θέση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

The representatives of the Assembly of Experts appointed and introduced Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei (may God protect him) as the Third Leader of the Sacred Islamic Republic of Iran under Article 108 of the Constitution. pic.twitter.com/gZgvEI7Ds2 — Khamenei Media (@Khamenei_m) March 8, 2026

«Θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του»

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ θα συνεχίσει «με τιμή» το έργο του πατέρα του, Ali Khamenei, ο οποίος σκοτώθηκε σε πλήγμα κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου. Παράλληλα σημείωσε ότι ο νέος ηγέτης θα συμβάλει στην ενότητα του ιρανικού λαού απέναντι στις «σοβαρές δοκιμασίες».

Ο Πούτιν τόνισε επίσης ότι η Russia θα συνεχίσει να στηρίζει την Tehran, υπογραμμίζοντας ότι επιθυμεί να «επιβεβαιώσει την ακλόνητη υποστήριξη προς την Τεχεράνη και την αλληλεγγύη προς τους Ιρανούς φίλους μας».

Όπως πρόσθεσε, η Ρωσία «ήταν και θα παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος» του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ