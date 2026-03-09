Washington Post: ΗΠΑ και Ισραήλ πλησιάζουν στην εκπλήρωση του στόχου τους

Κοντά στην επίτευξη των στόχων τους στο Ιράν φαίνεται πως είναι Ισραήλ και ΗΠΑ σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η αμερικανική εφημερίδα Washington Post.

Μιλώντας στο μέσο, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι η ισραηλινο-αμερικανική βομβαρδιστική εκστρατεία βρίσκεται κοντά στην επίτευξη των στρατιωτικών της στόχων, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής ό,τι έχει απομείνει από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τα αποθέματα πυραύλων, τα εργοστάσια όπλων και μεγάλο μέρος της στρατιωτικής και μυστικής ηγεσίας του.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε πλήγματα «μεγάλης κλίμακας» με στόχο υποδομές στην Τεχεράνη και το Ισπαχάν, στο κεντρικό Ιράν, όπως και στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μόλις κύμα πληγμάτων μεγάλου εύρους κατά των υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, την Ισπαχάν και στο νότιο Ιράν», σημείωσε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, στην οποία διευκρίνισε ότι τα πλήγματα αυτά διεξήχθησαν «ταυτοχρόνως» στις τρεις αυτές περιοχές.

Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή κομάντο στη Μέση Ανατολή

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει μονάδες των ειδικών δυνάμεων προκειμένου να κατασχεθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικών όπλων. Την είδηση μετέδωσε σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου το πρακτορείο Bloomberg, το οποίο επικαλείται τρεις διπλωμάτες που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.



Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι τα 450 κιλά ουρανίου που έχουν εμπλουτισθεί έως και κατά 60% συνιστούν σοβαρή απειλή εκ μέρους του Ιράν, καθώς θα χρειαστούν μόλις λίγες εβδομάδες προκειμένου να εμπλουτιστεί σε όπλα. Όπως είναι γνωστό το ουράνιο χρησιμοποιείται τόσο για την παραγωγή καυσίμων για αντιδραστήρες, όσο και για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.



Ωστόσο, η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν είναι ένας από τους δηλωμένους πολεμικούς στόχους του Προέδρου Τραμπ. Τα 450 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60% που διαθέτει το καθεστώς, μετατρέψιμου σε πυρηνικό όπλο μέσα σε λίγες εβδομάδες, είναι ένα κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών αν ολόκληρο το απόθεμα έφτανε σε καθαρότητα 90%, θα ήταν αρκετό υλικό για να κατασκευασθούν 11 πυρηνικές βόμβες!