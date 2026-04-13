Κλειστό τμήμα της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή λόγω έργων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή της Καισαριανής, εξαιτίας εργασιών που πραγματοποιεί η ΕΥΔΑΠ.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο τμήμα από το ύψος της οδού Τζων Κέννεντυ έως την οδό Υμηττού.

Η διακοπή αφορά το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, με τους οδηγούς να καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.