Bloomberg: Ο Τραμπ σκέφτεται την αποστολή κομάντο για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να χρησιμποιήσει μονάδες των ειδικών δυνάμεων προκειμένου να κατασχεθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικών όπλων. Την είδηση μετέδωσε σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου το πρακτορείο Bloomberg, το οποίο επικαλείται τρεις διπλωμάτες που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.



Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι τα 450 κιλά ουρανίου που έχουν εμπλουτισθεί έως και κατά 60% συνιστούν σοβαρή απειλή εκ μέρους του Ιράν, καθώς θα χρειαστούν μόλις λίγες εβδομάδες προκειμένου να εμπλουτιστεί σε όπλα. Όπως είναι γνωστό το ουράνιο χρησιμοποιείται τόσο για την παραγωγή καυσίμων για αντιδραστήρες, όσο και για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.



Ωστόσο, η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν είναι ένας από τους δηλωμένους πολεμικούς στόχους του Προέδρου Τραμπ. Τα 450 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60% που διαθέτει το καθεστώς, μετατρέψιμου σε πυρηνικό όπλο μέσα σε λίγες εβδομάδες, είναι ένα κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών αν ολόκληρο το απόθεμα έφτανε σε καθαρότητα 90%, θα ήταν αρκετό υλικό για να κατασκευασθούν 11 πυρηνικές βόμβες!

Οι αποφάσεις για την σύνθεση της αποστολής

Παραμένει ασαφές εάν θα είναι αμερικανική, ισραηλινή ή κοινή αποστολή. Πιθανότατα εφόσον αυτό αποφασιστεί θα συμβεί μόνο αφού και οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι απολύτως βέβαιες ότι ο στρατός του Ιράν δεν μπορεί πλέον να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τις εμπλεκόμενες δυνάμεις.



Οποιαδήποτε επιχείρηση για την κατάσχεση του υλικού πιθανότατα θα απαιτούσε αμερικανικά ή ισραηλινά στρατεύματα σε ιρανικό έδαφος, τα οποία θα επιχειρήσουν σε βαριά οχυρωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις εν μέσω πολέμου.



Αξίζει να σημειωθεί ότι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφεραν στο Axios ότι πέρα από το ουράνιο, έχει γίνει συζήτηση και για την κατάληψη του νησιού Kharg, ενός στρατηγικού τερματικού σταθμού που ευθύνεται για περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν.