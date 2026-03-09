Reuters: «Πάγωσε» το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ λόγω Ιράν - Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

Οι συνομιλίες γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που προωθούσε ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχουν σταματήσει προσωρινά, μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, η οποία επηρέασε άμεσα και τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας στη Γάζα.

Οι διαπραγματεύσεις είχαν ως βασικό στόχο την εξεύρεση μιας λύσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταθερότητα στην περιοχή. Ένα από τα βασικά σημεία των συζητήσεων ήταν ο πιθανός αφοπλισμός της Χαμάς . Σύμφωνα με το σχέδιο που εξεταζόταν, η οργάνωση θα μπορούσε να παραδώσει τον οπλισμό της με αντάλλαγμα μια μορφή αμνηστίας για τα μέλη της, καθώς και τη δέσμευση για μεγάλης κλίμακας έργα ανοικοδόμησης στη Γάζα. Τα έργα αυτά θα περιλάμβαναν επενδύσεις σε υποδομές, στέγαση και βασικές υπηρεσίες, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής για τον τοπικό πληθυσμό.

Διεκόπη η δυναμική των συνομιλιών

Ωστόσο, η πρόσφατη στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή φαίνεται να έχει διακόψει τη δυναμική των συνομιλιών. Με την ένταση να αυξάνεται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν, η προσοχή της Ουάσιγκτον έχει στραφεί κυρίως στη διαχείριση της νέας κρίσης και στις εξελίξεις που σχετίζονται με το Ιράν, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μπει προσωρινά στο περιθώριο η διπλωματική διαδικασία για τη Γάζα.

Παρά τις αναφορές ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν «παγώσει», ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι οι συζητήσεις δεν έχουν σταματήσει οριστικά και ότι σε κάποιον βαθμό συνεχίζονται. Από την άλλη, αξιωματούχοι της Χαμάς επιβεβαίωσαν ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, οι συνομιλίες έχουν ουσιαστικά ανασταλεί, καθώς η νέα σύγκρουση στην περιοχή έχει αλλάξει τις προτεραιότητες όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.