Ιράν: «Οι επιθέσεις σε Κύπρο και Τουρκία δεν προήλθαν από εμάς»

Απαντώντας στις αναφορές για εκτοξεύσεις πυρομαχικών προς Τουρκία, Κύπρο και Αζερμπαϊτζάν την τελευταία εβδομάδα, ο ΥΠΕΞ του Ιράν ξεκαθάρισε ότι «δεν ξεκίνησαν επιθέσεις από ιρανικό έδαφος» προς αυτές τις χώρες.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ορισμένες από τις αναφερόμενες επιθέσεις «σκηνοθετημένες», προειδοποιώντας ότι «ο εχθρός μπορεί να οργανώσει τέτοιες ενέργειες για να προκαλέσει διχόνοια μεταξύ μας και άλλων χωρών». Τόνισε ότι ο Ιράν δεν επέλεξε πόλεμο, αλλά τον υπέβαλαν εξωτερικές συνθήκες: «Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο. Είναι πόλεμος ανάγκης».

Iran's Foreign Ministry Spox. Esmaeil Baghaei:



Regarding Azerbaijan, Türkiye, and Cyprus, the General Staff of the Armed Forces has explicitly and officially announced that no such launches were made from within Iran or by our military forces.



We have always warned about false… pic.twitter.com/ET4Nlb2qjL — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Στόχος των ΗΠΑ: Πετρέλαιο και έλεγχος

Συνεχίζοντας, ο Μπαγκάι κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να αποκτήσουν τον έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων του Ιράν και ότι επιχειρούν τον «διαμελισμό της χώρας μας». Όπως είπε, οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τονίζουν την υποταγή του λαού και υπονομεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ «τορπίλισαν» τις διπλωματικές συνομιλίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη πριν τις επιθέσεις, λέγοντας ότι η χώρα του σήμερα υπερασπίζεται την κυριαρχία της «με μία φωνή».