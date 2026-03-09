«Το Ιράν μας πρόδωσε»: Η σκληρή δήλωση του πρωθυπουργού του Κατάρ στο Sky News

Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, κατηγόρησε το Ιράν για «επικίνδυνο λάθος υπολογισμό», ενώ παράλληλα κάλεσε όλες τις πλευρές να προχωρήσουν σε άμεση αποκλιμάκωση της έντασης.

Στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Sky News και τη δημοσιογράφο Yalda Hakim, ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Κατάρ μίλησε για πρώτη φορά μετά τις επιθέσεις με πυραύλους και drones που έπληξαν χώρες του Κόλπου, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «εξαιρετικά δύσκολη περίοδο» για την περιοχή.

«Υπάρχει αίσθηση προδοσίας από το Ιράν»

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκεια της Ντόχα για τις ενέργειες της Τεχεράνης.

«Υπάρχει μια μεγάλη αίσθηση προδοσίας», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου πραγματοποιήθηκαν παρά το γεγονός ότι το Κατάρ είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα συμμετείχε σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των γειτόνων του.

Όπως τόνισε, η επίθεση αποτέλεσε ένα ισχυρό πλήγμα στην εμπιστοσύνη που υπήρχε μέχρι σήμερα μεταξύ των δύο χωρών.

«Αυτό που συνέβη είναι ένα τεράστιο σοκ για την εμπιστοσύνη στη σχέση που έχουμε με το Ιράν», ανέφερε.

🚨 EXCLUSIVE: Qatar's PM calls for a de-escalation in the conflict engulfing the Middle East.



Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani described Iran's strikes on Gulf countries as a "dangerous miscalculation" while speaking exclusively to me for @SkyNews #IranWar2026 pic.twitter.com/jPSjoqn6ET — Yalda Hakim (@SkyYaldaHakim) March 9, 2026

Έκκληση για αποκλιμάκωση και διπλωματία

Παρά την έντονη κριτική προς την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Κατάρ τόνισε ότι η στρατιωτική κλιμάκωση δεν αποτελεί λύση για την κρίση.

«Θα συνεχίσουμε να μιλάμε με τους Ιρανούς και θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την αποκλιμάκωση», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η διπλωματία παραμένει ο μόνος δρόμος για την αποφυγή μιας ευρύτερης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, κάλεσε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου και άλλων κρατών που δεν εμπλέκονται άμεσα στον πόλεμο.

Φόβοι για ευρύτερη αποσταθεροποίηση

Ο Σεΐχης Mohammed bin Abdulrahman Al Thani προειδοποίησε ότι η συνέχιση των επιθέσεων θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή αλλά και για την παγκόσμια οικονομία.

Όπως είπε, μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή και να προκαλέσει σοκ στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Το Κατάρ, το οποίο παραδοσιακά διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις πλευρές της περιοχής, έχει διαδραματίσει τα τελευταία χρόνια σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής σε διεθνείς κρίσεις.

«Οι Ιρανοί είναι γείτονές μας - αυτή είναι η μοίρα μας»

Παρά την ένταση, ο πρωθυπουργός του Κατάρ επανέλαβε ότι η χώρα του δεν επιθυμεί την πλήρη ρήξη με την Τεχεράνη.



«Οι Ιρανοί είναι γείτονές μας - αυτή είναι η μοίρα μας», ανέφερε, τονίζοντας ότι το Κατάρ θα συνεχίσει να επιδιώκει τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας.

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι οι επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου αποτελούν απαράδεκτη ενέργεια, η οποία απειλεί τη σταθερότητα της περιοχής.

Μια κρίσιμη στιγμή για τη Μέση Ανατολή

Η συνέντευξη του πρωθυπουργού του Κατάρ έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις πυραυλικές επιθέσεις που έχουν αυξήσει τον φόβο για έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο.

Η Ντόχα εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει να παίζει ρόλο διαμεσολαβητή, επιμένοντας ότι μόνο η διπλωματία μπορεί να αποτρέψει μια επικίνδυνη κλιμάκωση.