Κατάρ: «Ανεπιθύμητα πρόσωπα» αξιωματούχοι της ιρανικής πρεσβείας μετά τα χτυπήματα σε διυλιστήριο

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ επέδωσε επίσημη διακοίνωση στην πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, στην οποία αναφέρεται ότι το Κατάρ θεωρεί τόσο τον στρατιωτικό ακόλουθο όσο και τον ακόλουθο ασφαλείας στην πρεσβεία, καθώς και το προσωπικό των δύο γραφείων των ακολούθων, «ανεπιθύμητα πρόσωπα», και τους ζητά να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός μέγιστης προθεσμίας (24) ωρών.



Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (19/3) μεταξύ του διευθυντή Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Εξωτερικών, Ibrahim Yousif Fakhro, και του Ιρανού πρέσβη, Ali Salehabadi, μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν στο διυλιστήριο Ρας Λαφάν στο Κατάρ, όπως όλα δείχνουν από ιρανική επίθεση.



Το υπουργείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε, εξήγησε ότι η απόφαση αυτή έρχεται «ως απάντηση στις επανειλημμένες ιρανικές στοχοποιήσεις και την κατάφωρη επιθετικότητα κατά του κράτους του Κατάρ, η οποία παραβίασε την κυριαρχία και την ασφάλειά του, σε μια κατάφωρη παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου, του ψηφίσματος αριθ. (2817) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της καλής γειτονίας».



Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ τόνισε ακόμη ότι η συνέχιση αυτής της «εχθρικής προσέγγισης» από την ιρανική πλευρά θα αντιμετωπιστεί με πρόσθετα μέτρα από το κράτος του Κατάρ, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων του. Το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι το κράτος του Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της κυριαρχίας και της ασφάλειάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.

Qatar Declares Iranian Embassy Military, Security Attaches "Persona Non Grata"



Doha | March 18, 2026



The Ministry of Foreign Affairs delivered an official note to the Embassy of the Islamic Republic of Iran to the State, stating that Qatar considers both the military attache…
— Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) March 18, 2026