Προκαλεί ξανά η Άγκυρα για τους Patriot στην Κάρπαθο: «Έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα»

Νέο επεισόδιο έντασης στο Αιγαίο προκαλεί η Τουρκία, με πηγές του υπουργείου Άμυνας να εκφράζουν την αντίθεσή τους στις ελληνικές κινήσεις για την ενίσχυση της αεράμυνας στα νησιά, στη Λήμνο με την αποστολή F-16 και στην Κάρπαθο με τους Patriot, μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρουν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, τα νησιά αυτά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με τις Συνθήκες Ειρήνης της Λωζάννης (1923) και των Παρισίων (1947) υπό τον όρο ότι θα διατηρούν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η εγκατάσταση συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο και η ανάπτυξη F-16 στη Λήμνο παραβιάζει τους όρους των συνθηκών, χαρακτηρίζοντας τις ελληνικές πρωτοβουλίες ως μονομερείς ενέργειες που «δεν παράγουν νομικά το αποτέλεσμα μονομερούς τερματισμού του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος. Αυτό το ζήτημα έχει εκφραστεί και από την ανώτατη βαθμίδα του κράτους μας».

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι «οι πρωτοβουλίες της Ελλάδας να παραβιάσει το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των σχετικών συνθηκών που έχουν συναφθεί, αφενός παραβιάζουν το δίκαιο και αφετέρου πλήττουν τις σχέσεις γειτονίας-συμμαχίας μας. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό να υφίστανται τέτοιες καταστάσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, ενάντια στις εν εξελίξει κρίσεις ασφαλείας στη γεωγραφία μας».

Η Άγκυρα δηλώνει ότι δεν αποδέχεται «τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας που δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στο να μετατρέψουν τις κρίσεις στην περιοχή και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την αντιμετώπιση της κατάστασης, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.