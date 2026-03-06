Σάλος με το «προστατέψτε τον Σάρα»: Φημολογούμενη εμπλοκή MIT και MI6 – Τι λέει η Τουρκία

Η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ζήτησε από τη βρετανική αντίστοιχή της, την MI6, να αναλάβει ευρύτερο ρόλο για την προστασία του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα, μετά τα πρόσφατα σχέδια δολοφονίας του, σύμφωνα με πέντε πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Μετά το ρεπορτάζ του πρακτορείου ωστόσο, η Τουρκία διέψευσε ότι η υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ υπέβαλε τέτοιο αίτημα στην MI6.

Το αίτημα αυτό, εφόσον υποβλήθηκε, τονίζει τις προσπάθειες των ξένων συμμάχων της Συρίας να θωρακίσουν μια χώρα που ακόμη σπαράσσεται από σποραδικά επεισόδια βίας, 15 μήνες μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, την ώρα που ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν συνταράζει την ευρύτερη περιοχή.

Οι σύμμαχοι θεωρούν ότι ο Σάρα θα μπορούσε να αποτρέψει έναν νέο εμφύλιο πόλεμο, μετά τον προηγούμενο, που κράτησε 14 χρόνια και οδήγησε στην εκτόπιση εκατομμυρίων προσφύγων στο εξωτερικό, δίνοντας παράλληλα στο Ισλαμικό Κράτος την ευκαιρία να θέσει υπό τον έλεγχό του μεγάλα τμήματα του συριακού εδάφους.

Τον περασμένο μήνα, οι τζιχαντιστές ενέτειναν τις επιθέσεις τους σε στρατιώτες και αστυνομικούς σε όλη τη Συρία και ανακήρυξαν τον Σάρα, έναν πρώην αντάρτη, «υπ’ αριθμόν 1 εχθρό» τους.

Δεν είναι σαφές πάντως τι ακριβώς ζήτησε η ΜΙΤ από την MI6, ή ποιον ρόλο ανέλαβε (αν ανέλαβε κάποιον) η βρετανική υπηρεσία.

Η τουρκική προεδρία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η ΜΙΤ συνεργάζεται στη μάχη κατά της τρομοκρατίας με τη διεθνή κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών και τις υπηρεσίες ασφαλείας της Συρίας, αλλά το ρεπορτάζ του πρακτορείου δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια.

«Σε αντίθεση με όσα λέγονται στο εν λόγω ρεπορτάζ, δεν είναι αληθές ότι η ΜΙΤ υπέβαλε οποιοδήποτε αίτημα στην ΜΙ6 σε ό,τι αφορά την προστασία του Σύρου προέδρου», ανέφερε.

Αγωνία στη Συρία για τη δράση του Ισλαμικού Κράτους

Η Τουρκία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στον Σάρα, στην προσπάθειά του να επανενώσει και να οικοδομήσει τη χώρα των 26 εκατομμυρίων κατοίκων. Το Λονδίνο και η Ουάσιγκτον ήραν τις περισσότερες κυρώσεις που είχαν επιβάλει στη Δαμασκό και την ισλαμιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) της οποίας ήταν επικεφαλής ο Σάρα.

Οι πηγές που μίλησαν στο Reuters ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες επειδή το θέμα είναι «ευαίσθητο». Η ΜΙΤ, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, το ΥΠΕΞ της Βρετανίας και τα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών της Συρίας δεν έκαναν κανένα σχόλιο, όταν το πρακτορείο επικοινώνησε μαζί τους, πριν αναρτήσει το ρεπορτάζ.

Όλες οι πηγές, μεταξύ των οποίων ήταν Σύροι και ξένοι αξιωματούχοι, αναφέρθηκαν στην «αυξανόμενη αγωνία» λόγω των αναφορών για απόπειρες του Ισλαμικού Κράτους να σκοτώσει τον Σάρα. Μια τουρκική πηγή είπε ότι η ΜΙΤ, η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, βοηθώντας τη νέα συριακή κυβέρνηση να εδραιωθεί, απευθύνθηκε στην ΜΙ6 ζητώντας περισσότερη στήριξη, έπειτα από ένα τέτοιο συμβάν τον περασμένο μήνα. Μια υψηλόβαθμη πηγή των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας είπε ότι το αίτημα υποβλήθηκε αφού αποκαλύφθηκε ένα «σχέδιο δολοφονίας» και ότι η ΜΙΤ, η ΜΙ6 και οι συριακές αρχές μοιράζονται πληροφορίες.

Πέρυσι, ο Σάρα και δύο υπουργοί του μπήκαν στο στόχαστρο του Ισλαμικού Κράτους, σε πέντε απόπειρες δολοφονίας, σύμφωνα με το Γραφείο Αντιτρομοκρατίας του ΟΗΕ. Τον Νοέμβριο το Reuters μετέδωσε ότι οι συριακές αρχές απέτρεψαν δύο επιθέσεις.

Η τζιχαντιστική οργάνωση εξαπέλυσε έξι επιθέσεις κατά των συριακών αρχών τον περασμένο μήνα, διαμηνύοντας ότι ξεκίνησε μια «νέα φάση» του αγώνα της.

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, η Δαμασκός παραδέχτηκε για πρώτη φορά ανοιχτά ότι συντονίζει τις ενέργειές της με την ΜΙΤ, λέγοντας ότι συνεργάστηκαν για να αποτρέψουν μια επίθεση του Ισλαμικού Κράτους στη συριακή πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, η ΜΙΤ εντόπισε μια τριμελή ομάδα που σχεδίαζε επιθέσεις με βόμβες πυροδοτούμενες εξ αποστάσεως και βοήθησε τις συριακές υπηρεσίες να αποτρέψουν μια «άμεση επίθεση».