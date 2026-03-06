Το Ιράν επιτέθηκε στη Βαγδάτη με στόχο αμερικανική στρατιωτική βάση

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου όταν το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση και κατά του Ιράκ καθώς εκρήξεις ακούστηκαν κοντά σε στρατιωτική βάση που στεγάζει διπλωματικά γραφεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση από το διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης χωρίς ωστόσο να υπάρχουν περεταίρω πληροφορίες.

«Τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» έπληξαν τη βάση αυτή, είπε ένας αξιωματούχος. Άλλη πηγή είπε ότι τουλάχιστον δύο από αυτά συνετρίβησαν στον περίβολο της βάσης. Νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι επρόκειτο για πυραυλική επίθεση και ότι δύο πύραυλοι τύπου Κατιούσα έπληξαν τη στρατιωτική βάση Τάτζι, στα βόρεια της Βαγδάτης.

Ο Τραμπ ενθαρρύνει ιρανούς Κούρδους

Σημειώνεται ότι, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενθάρρυνε τις δυνάμεις των ιρανών Κούρδων, που βρίσκονται στο Ιράκ, να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διευρύνεται, με το Αζερμπαϊτζάν να προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα για τη στοχοθέτησή του από ιρανικούς πυραύλους.

Σχετικά με το ενδεχόμενο οι δυνάμεις των ιρανών Κούρδων να εισέλθουν στο Ιράν από το γειτονικό Ιράκ, ο Τραμπ ανέφερε την Πέμπτη στο Reuters «Πιστεύω πως είναι υπέροχο το ότι θέλουν να το κάνουν αυτό, είμαι εντελώς υπέρ».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι άρχισε ένα κύμα «ευρείας κλίμακας επιθέσεων εναντίον υποδομών στην Τεχεράνη, καθώς πόλεις στον Κόλπο βομβαρδίσθηκαν και πάλι από το Ιράν.

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν εκτάκτως προσωπικό από τη Μέση Ανατολή

⁠Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνουν χιλιάδες ανθρώπους από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής εν μέσω της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν.

«Γίνεται αθόρυβα, αλλά απρόσκοπτα», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Αργότερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως συνεχίζει τις προσπάθειες να επικοινωνήσει με Αμερικανούς υπηκόους στη Μέση Ανατολή προκειμένου να προσφέρει βοήθεια για επιβίβαση σε πτήσεις τσάρτερ ή σε χερσαία μέσα μεταφοράς.

«Εκατοντάδες Αμερικανοί έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στις ΗΠΑ με διάφορες πτήσεις, ενώ επιπλέον πτήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών για τις Διεθνείς Σχέσεις Ντίλαν Τζόνσον, σε μια ανακοίνωση.

Ο Τζόνσον είπε πως μια ειδική ομάδα «βοήθησε απευθείας σχεδόν 13.000 Αμερικανούς στο εξωτερικό, προσφέροντας οδηγίες ασφαλείας και βοήθεια για να ταξιδέψουν».