Λευκός Οίκος: Ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει σε 4 με 6 εβδομάδες

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επαρκή αποθέματα οπλικών συστημάτων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες που σχετίζονται με τη σύγκρουση με το Ιράν, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ την Παρασκευή 6 Μαρτίου.

Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην εκστρατεία και εκτιμούν ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Την ίδια στιγμή, η αμερικανική κυβέρνηση άφησε να εννοηθεί ότι ήδη εξετάζει πιθανά πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν την ηγεσία της χώρας μετά τη λήξη της σύγκρουσης.

Η δήλωση έγινε την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να συναντηθεί την Παρασκευή με κορυφαίους εκπροσώπους της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας, παρουσία του Υπουργού Άμυνας, Πι Χέγκσεθ.

Το Ιράν επιτέθηκε στη Βαγδάτη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου με το Ιράν να εξαπολύει επίθεση και κατά του Ιράκ καθώς εκρήξεις ακούστηκαν κοντά σε στρατιωτική βάση που στεγάζει διπλωματικά γραφεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Συγκεκριμένα, η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση από το διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης χωρίς ωστόσο να υπάρχουν περεταίρω πληροφορίες.

Σημειώνεται ότι, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενθάρρυνε τις δυνάμεις των ιρανών Κούρδων, που βρίσκονται στο Ιράκ, να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διευρύνεται, με το Αζερμπαϊτζάν να προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα για τη στοχοθέτησή του από ιρανικούς πυραύλους.

Σχετικά με το ενδεχόμενο οι δυνάμεις των ιρανών Κούρδων να εισέλθουν στο Ιράν από το γειτονικό Ιράκ, ο Τραμπ ανέφερε την Πέμπτη στο Reuters «Πιστεύω πως είναι υπέροχο το ότι θέλουν να το κάνουν αυτό, είμαι εντελώς υπέρ».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι άρχισε ένα κύμα «ευρείας κλίμακας επιθέσεων εναντίον υποδομών στην Τεχεράνη, καθώς πόλεις στον Κόλπο βομβαρδίσθηκαν και πάλι από το Ιράν.

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν εκτάκτως προσωπικό από τη Μέση Ανατολή

⁠Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνουν χιλιάδες ανθρώπους από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής εν μέσω της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν.

«Γίνεται αθόρυβα, αλλά απρόσκοπτα», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Αργότερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως συνεχίζει τις προσπάθειες να επικοινωνήσει με Αμερικανούς υπηκόους στη Μέση Ανατολή προκειμένου να προσφέρει βοήθεια για επιβίβαση σε πτήσεις τσάρτερ ή σε χερσαία μέσα μεταφοράς.

«Εκατοντάδες Αμερικανοί έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στις ΗΠΑ με διάφορες πτήσεις, ενώ επιπλέον πτήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών για τις Διεθνείς Σχέσεις Ντίλαν Τζόνσον, σε μια ανακοίνωση.

Ο Τζόνσον είπε πως μια ειδική ομάδα «βοήθησε απευθείας σχεδόν 13.000 Αμερικανούς στο εξωτερικό, προσφέροντας οδηγίες ασφαλείας και βοήθεια για να ταξιδέψουν».