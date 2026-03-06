Αμείλικτος Τραμπ: Απαιτεί «άνευ όρων παράδοση» από το Ιράν - «Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κάθε περιθώριο διαπραγματεύσεων εάν η ιρανική ηγεσία δεν παραδοθεί άνευ όρων σε νέο μήνυμά του.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social την Παρασκευή 6 Μαρτίου, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε χαρακτηριστικά «Μετά από αυτό, και την επιλογή ενός/μίας ΜΕΓΑΛΟΥ/ΩΝ & ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ/ΩΝ Ηγέτη/ων, εμείς, και πολλοί από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας, θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ. ΤΟ ΙΡΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΛΛΟΝ. 'ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΟ (MIGA!)'»

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απευθύνει μια ανάλογη απαίτηση τον περασμένο Ιούνιο. Συγκεκριμένα, είχε ζητήσει την άνευ όρων παράδοση του Ιράν πριν εξαπολύσει την επίθεση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Φορντό.



«Έχουμε καταστρέψει το ιρανικό ναυτικό»

Ο Τραμπ, σε συνομιλία που είχε την Παρασκευή (6/3) με δημοσιογράφο του CNN, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει 25 πλοία του ιρανικού ναυτικού, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί «όπως στη Βενεζουέλα». Όπως είπε, όταν «καταστρέψεις το Ναυτικό τους, δεν μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν».



Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη «καταλάβει» το Στενό του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, ενώ υποστήριξε ότι το ιρανικό καθεστώς θα βρεθεί σύντομα σε δύσκολη θέση.



Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι δεν έχει πρόβλημα με τους θρησκευτικούς ηγέτες, σημειώνοντας ότι συνεργάζεται με πολλούς και τους χαρακτήρισε «φανταστικούς».



Την ίδια στιγμή, εκτίμησε ότι η Κούβα «θα καταρρεύσει πολύ σύντομα».



Ωστόσο, μόλις χθες ο διοικητής της United States Central Command (CENTCOM), Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι ο αριθμός των ιρανικών πλοίων που έχουν καταστραφεί ξεπερνά τα 30.

Επίδειξη ισχύος από το Ισραήλ στο Ιράν

Σε μια επίδειξη απόλυτης αεροπορικής κυριαρχίας, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) μια συντονισμένη επίθεση που οδήγησε στην πλήρη καταστροφή του υπόγειου στρατιωτικού καταφυγίου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην καρδιά της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση, εξαπολύοντας περίπου 100 βόμβες ακριβείας.