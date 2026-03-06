Πάστορες στο Οβάλ Γραφείο δίνουν την ευχή τους στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχτηκε μια ομάδα παστόρων και θρησκευτικών ηγετών από όλη τη χώρα στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη 5 Μαρτίου.



Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram από τη σύμβουλο επικοινωνίας, Μάργκο Μάρτιν, δείχνει έναν κύκλο προσευχής γύρω από τον Τραμπ, καθώς εκείνος κάθεται πίσω από το γραφείο του.



Ένας άνδρας ηγείται της προσευχής λέγοντας: «Προσεύχομαι για τη χάρη και την προστασία Σου πάνω του. Προσεύχομαι για τη χάρη και την προστασία Σου πάνω στα στρατεύματά μας και σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις μας. Και Πατέρα, προσευχόμαστε να συνεχίσεις να δίνεις στον πρόεδρό μας τη δύναμη που χρειάζεται για να ηγηθεί της χώρας μας, καθώς επιστρέφουμε σε μια ενωμένη χώρα υπό τον Θεό».