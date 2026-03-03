Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έξι οι νεκροί Αμερικανοί στρατιωτικοί

Ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν έφθασε τους έξι- από τους τέσσερις για τους οποίους γινόταν νωρίτερ - ενημέρωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).



Εξήγησε ότι η αύξηση οφείλεται στην ανάκτηση των πτωμάτων δυο στρατιωτών που αγνοούνταν αφότου χτυπήθηκε εγκατάσταση στις «αρχικές επιθέσεις του Ιράν» εναντίον κρατών του Κόλπου, χωρίς καμιά άλλη διευκρίνιση.

Η CENTCOM σημειώνει επίσης ότι οι ταυτότητες των δύο στρατιωτικών δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα πριν περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των συγγενών (next of kin notification), ενώ τονίζει ότι οι κύριες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται.