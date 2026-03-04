Υπό τον πλήρη έλεγχο των Φρουρών της Επανάστασης το στενό του Ορμούζ

Τον πλήρη έλεγχο του Στενού του Ορμούζ ανακοίνωσαν ότι έχουν οι Φρουροί της Επανάστασης διαμηνύοντας ότι οποιοδήποτε ξένο πλοίο επιχειρήσει να περάσει θα χτυπηθεί από πυραύλους ή drones.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν την Τετάρτη 4 Μαρτίου, ο ανώτερος αξιωματικός των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, επιβεβαίωσε το γεγονός.

«Αυτή τη στιγμή το στενό του Χορμούζ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε ο Ακμπαρζάντα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την τρίτη 3 Μαρτίου ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ενδέχεται να αρχίσει «το ταχύτερο δυνατό» να εκτελεί αποστολές συνοδείας, «αν είναι αναγκαίο» για τη διέλευση του στενού από πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.

Υπενθυμίζεται ότι, το στενό του Χορμούζ αποτελεί σημείο-κλειδί για τη διέλευση τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο διά θαλάσσης και πύλη στον περσικό Κόλπο.

«Παραλύει» η αγορά λόγω του στενού

Ο ναυτιλιακός διάδρομος, που οριοθετείται βόρεια από το Ιράν και νότια από το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), έχει πλάτος μόνο περίπου 50 χιλιόμετρα στην είσοδο και την έξοδό του και περίπου 33 χιλιόμετρα στο στενότερο σημείο του και συνδέει τον Κόλπο με την Αραβική Θάλασσα.

Συνήθως, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από τη εν λόγω ναυτιλιακή οδό στον Κόλπο. Αλλά ο στρατηγός του Ιράν, Σαρντάρ Τζαμπάρι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει πλέον «ούτε μια σταγόνα πετρελαίου να φύγει από την περιοχή». Η αβεβαιότητα και η διαταραχή στο διεθνές εμπόριο που προκλήθηκαν από την αντίδραση του Ιράν στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν ήδη εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη δημιουργώντας πανικό στις αγορές.

Το κλείσιμο του στενού θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω το κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών παγκοσμίως και να πλήξει μερικές από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας και της Ιαπωνίας, οι οποίες συγκαταλέγονται στους κορυφαίους εισαγωγείς αργού πετρελαίου που διέρχεται από την πλωτή οδό.