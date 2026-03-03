IDF: Νεκρός ο διοικητής της ιρανικής Δύναμης Κουντς στον Λίβανο

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον διοικητή της Ιρανικής Δύναμης Κουντς στον Λίβανο, Νταούντ Αλί Ζαντέχ, σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη.



«Μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν την καρδιά της Τεχεράνης, στοχεύοντας τον Νταούντ Αλί Ζαντέχ, ανώτερο αξιωματούχο της Δύναμης Κουντς και διοικητή του Σώματος του Λιβάνου», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν.

«Προσπάθησε να επιτεθεί στο Ισραήλ από λιβανέζικο έδαφος και εμείς τον χτυπήσαμε και τον εξουδετερώσαμε σε ιρανικό έδαφος», προσθέτει ο Ντέφριν.



Η δύναμη Quds είναι ένας από τους κλάδους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.



Ο Ζαντέχ ήταν «ο πιο υψηλόβαθμος Ιρανός διοικητής που ήταν υπεύθυνος για τον Λίβανο», αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός σε ανακοίνωσή του, κατηγορώντας τον ότι «καθοδηγούσε τις δυνατότητες πυρός της Χεζμπολάχ και άλλων συμμαχικών οργανώσεων».



«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε ιρανικά στοιχεία που εμποδίζουν την ανάκαμψη του Λιβάνου και ενισχύουν τη Χεζμπολάχ να εγκατασταθούν στον Λίβανο», αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός.