Έτοιμο για πόλεμο «μακράς διάρκειας» το Ιράν - «Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τα πλέον προηγμένα όπλα»

Μήνυμα αντοχής και κλιμάκωσης στέλνει το Ιράν, δηλώνοντας έτοιμο για έναν πόλεμο «μακράς διάρκειας» απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

«Έχουμε την ικανότητα να αντισταθούμε και να συνεχίσουμε μια επιθετική άμυνα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που έχει προβλέψει (ο εχθρός) για αυτόν τον πόλεμο που επέβαλε», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, στρατηγός Ρεζά Ταλαΐ-Νικ.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει το πλήρες στρατιωτικό της οπλοστάσιο.

«Δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα και τους εξοπλισμούς αιχμής από τις πρώτες ημέρες», υπογράμμισε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Το Ιράν ξεμένει από πυραύλους» λέει ο Τραμπ

Παράλληλα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Politico την Τρίτη ότι το Ιράν εξαντλεί κρίσιμα οπλικά συστήματα και ότι θα ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνεργασίας με ορισμένα από τα μέλη που έχουν απομείνει στο καθεστώς της χώρας.

Σε μια τηλεφωνική συνομιλία περίπου τεσσάρων λεπτών με το Politico, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης υποβαθμίζεται σταθερά, ακόμη κι αν αναμένεται ότι οι ιρανικές δυνάμεις «θα συνεχίσουν να εκτοξεύουν πυραύλους για λίγο ακόμη».

«Ξεμένουν κι από περιοχές απ’ όπου μπορούν να τους εκτοξεύσουν, γιατί έχουν αποδεκατιστεί», είπε ο Τραμπ. «Ξεμένουν από πυραύλους».

Η εκτίμηση του προέδρου των ΗΠΑ ότι η ικανότητα του Ιράν να αντεπιτεθεί σύντομα θα υποχωρήσει, έρχεται σε μια στιγμή που ακόμη συζητείται, ακόμη και εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, η διάρκεια των εχθροπραξιών, τα αποθέματα των ΗΠΑ, ο τελικός στόχος του πολέμου και το ποιος θα ηγηθεί του Ιράν στη συνέχεια.