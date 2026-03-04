Νέο μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ στο Ιράν - 11χρονο κορίτσι σκοτώθηκε από θραύσμα στο Κουβέιτ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (4/3) ότι εξαπολύει νέο «ευρύ κύμα πληγμάτων» εναντίον του Ιράν, αφού η Τεχεράνη εκτόξευσε τρεις μεγάλες ομοβροντίες πυραύλων εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ τις τελευταίες ώρες.

Ο στρατός ανέφερε ότι βάζει στο στόχαστρο εγκαταστάσεις εκτόξευσης, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και άλλες υποδομές του «τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν».

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν σε διάφορους τομείς της ισραηλινής επικράτειας τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ επιχειρεί η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων.

Δεν αναφέρθηκε κάποιο σημαντικό πλήγμα μέχρι στιγμής, αν και πύραυλοι έπεσαν, σύμφωνα με την αστυνομία, στην περιοχή του Τελ Αβίβ, όπου έγινε γνωστό ότι γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσμα.

Φωτ.: Reuters

Νεκρό 11χρονο κορίτσι στο Κουβέιτ

Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε τον θάνατο ενός 11χρονου κοριτσιού εξαιτίας τραυμάτων που προκλήθηκαν από θραύσματα από την αναχαίτιση «εχθρικών εναέριων στόχων».

«Ένα κορίτσι τραυματίστηκε όταν έπεσαν θραύσματα σε κατοικημένη περιοχή της επαρχίας της πρωτεύουσας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου, δρ Αμπντουλάχ Αλ-Σουντ. «Και κατέληξε εξαιτίας των τραυμάτων της, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης».

Τουλάχιστον ακόμη τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Κουβέιτ από την έναρξη της σύγκρουσης ανάμεσα στις αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις και το Ιράν.

Όπως μετέδωσε το Kuwait News Agency, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ, αρκετοί εναέριοι στόχοι εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν εντός του εναέριου χώρου της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι στόχοι καταστράφηκαν, ωστόσο θραύσματα από τα συντρίμμια τους κατέπεσαν σε κατοικημένη περιοχή.

WATCH: The moment of Iranian kamikaze drone attack on U.S. Consulate in Dubai. https://t.co/QrULsd95xR pic.twitter.com/49JgzIu9jc — Clash Report (@clashreport) March 3, 2026

Όπου φύγει... φύγει οι Αμερικανοί από τη Μέση Ανατολή

Την ίδια ώρα, η διπλωματία των ΗΠΑ έκανε γνωστό χθες Τρίτη ότι «πάνω από 9.000» υπήκοοι της χώρας εγκατέλειψαν την περιοχή της Μέσης Ανατολής, με φόντο τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, πάνω από 9.000 Αμερικανοί πολίτες επέστρεψαν σώοι και ασφαλείς από τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων 300 και πλέον από το Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οργανώνονται πτήσεις τσάρτερ για τον σκοπό από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία, διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών.

Προχθές Δευτέρα, η αμερικανική διπλωματία παρότρυνε τους Αμερικανούς που είναι παρόντες σε όλη τη Μέση Ανατολή, από την Αίγυπτο προς ανατολάς, να εγκαταλείψουν την περιοχή με εμπορικά μέσα, παρότι τα αεροδρόμια έχουν κλείσει ή υπόκεινται σε δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας.

Προηγουμένως αξιωματούχος είχε πει πως κάπου 230 πολίτες των ΗΠΑ εγκατέλειψαν το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Συνεχίζουν να είναι «διαθέσιμες» κάποιες «εμπορικές αεροπορικές επιλογές» στη Σαουδική Αραβία, στα ΗΑΕ, στο Ομάν και στην Αίγυπτο, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σε κάθε περίπτωση η Ουάσιγκτον «θα διευκολύνει ταξίδια προς τρίτες χώρες όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες», κι από το Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ έκλεισαν πολλές πρεσβείες τους σε χώρες της περιοχής κι έδωσαν διαταγή στο μέλη του προσωπικού τους που δεν θεωρούνται απόλυτα απαραίτητα και στους συγγενείς τους να φύγουν, εν μέσω ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον αμερικανικών συμφερόντων σε χώρες της περιοχής, μη εξαιρουμένων διπλωματικών αντιπροσωπειών.

Κυβερνήσεις και αεροπορικές εταιρείες οργανώνουν πτήσεις επαναπατρισμού ταξιδιωτών που έχουν αποκλειστεί εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή--καθώς ακυρώθηκαν κάπου 19.000 πτήσεις σε τέσσερις ημέρες. Κάποια εμπορικά αεροσκάφη ξανάρχισαν περιορισμένο αριθμό πτήσεων χθες.