Washington Post: Στόχος ο σταθμός της CIA στη Σαουδική Αραβία - Χτύπημα στο προξενείο στο Ντουμπάι

Συναγερμός για φωτιά κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι σήμανε πριν από λίγο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Οι αρχές έσβησαν την πυρκαγιά στην περιοχή γύρω από το αμερικανικό προξενείο μετά από επίθεση από ιρανικό drone, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του εμιράτου.

Σε νεότερη ενημέρωση από του υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαιώθηκε ότι το προσωπικό του προξενείου είναι καλά, ενώ επεσήμανε ότι περισσότεροι από 9.000 Αμερικάνοι υπήκοοι έχουν εγκαταλείψει τη Μέση Ανατολή.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν φλόγες και πυκνό καπνό να αναδύεται από τις εγκαταστάσεις, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Η επίθεση αποτελεί σημαντική κλιμάκωση, επεκτείνοντας το πεδίο μάχης πέρα από το Ισραήλ και στοχεύοντας άμεσα τις αμερικανικές υποδομές στον Κόλπο.

CNN: We have breaking news into CNN. A source in the Middle East telling CNN that the US consulate in Dubai was struck and now is on fire. pic.twitter.com/lsoFkwsVvC — Acyn (@Acyn) March 3, 2026

Αργά το βράδυ, σύμφωνα με την Washington Post, ένα ιρανικό drone στόχευσε σταθμό της CIA στην Σαουδική Αραβία.

Ρούμπιο: Πλήρη ισχύς στο Ιράν τις επόμενες ώρες

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προανήγγειλε χτύπημα τις επόμενες ώρες και ημέρες, επισημαίνοντας ότι θα ασκηθεί «πλήρης ισχύ» στο Ιράν. «Καθώς οι δύο ισχυρότερες αεροπορικές δυνάμεις του κόσμου διαλύουν αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς, θα αρχίσετε πραγματικά να αισθάνεστε την αλλαγή στο εύρος και την ένταση αυτών των επιθέσεων», είπε.

Σε δηλώσεις που έκανε το βράδυ της Τρίτης (3/3), ανέφερε ακόμη ότι «θα καταστρέψουμε την ικανότητά τους να χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, θα καταστρέψουμε τα εργοστάσιά τους και θα καταστρέψουμε το ναυτικό τους». Ξεκαθάρισε ότι αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν και πρόσθεσε ότι «είμαστε καθ' οδόν για την επίτευξή τους».

Ωστόσο, σημείωσε πως «δεν θα είναι εύκολο» καθώς θα υπάρξει «ένα τίμημα που θα πρέπει να πληρώσουμε». Εξήγησε όμως ότι «αυτό είναι πολύ χαμηλότερο τίμημα από το να έχουμε ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα».μ