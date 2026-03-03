Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται σε Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι και Ντόχα

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ σε τρεις μεγάλες πόλεις του Κόλπου, στο Ντουμπάι, στην Ντόχα και στο Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με μαρτυρίες στο Reuters.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ και στο Ντουμπάι, ενώ δύο κάτοικοι του Άμπου Ντάμπι δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.



Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν επίσης ισχυρή έκρηξη στο Ντουμπάι.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν πυραύλους στον ουρανό τόσο του Ντουμπάι όσο και της Ντόχα.