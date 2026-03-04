Πρέσβης του Ισραήλ στην ΕΕ: Η Ευρώπη βρίσκεται σε πόλεμο με το Ιράν, είτε το θέλει είτε όχι

Οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται ήδη στο στόχαστρο της επιθετικότητας του Ιράν και πρέπει να εγκαταλείψουν την επιμονή τους στην εξεύρεση διπλωματικών λύσεων για την κρίση, δήλωσε ο ανώτατος απεσταλμένος του Ισραήλ στην ΕΕ.



Η ήπειρος «βρίσκεται σε πόλεμο με το Ιράν» και αυτό ισχύει εδώ και πολύ καιρό, δήλωσε ο Avi Nir-Feldklein, πρεσβευτής του Ισραήλ στην ΕΕ, σε συνέντευξή του στο POLITICO, καλώντας την Ευρώπη να υποστηρίξει χωρίς αμφιβολία τις στρατιωτικές προσπάθειες για την ανατροπή του καθεστώτος.



Αφού το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν, προκαλώντας αντίποινα από την Τεχεράνη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προέτρεψαν γενικά σε αυτοσυγκράτηση και διπλωματία, προσπαθώντας να αποφύγουν να εμπλακούν σε έναν ευρύτερο πόλεμο. Το Ιράν δήλωσε ότι αν οι ευρωπαϊκές χώρες συμμετάσχουν στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, θα τις θεωρήσει ως εμπλεκόμενες στη σύγκρουση.

«Δεν χρειάζεται να χτυπηθεί το έδαφός σας από πυραύλους ή drones για να βρεθείτε σε πόλεμο με το Ιράν. Υπήρξαν επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος που ξεκίνησαν από Ιρανούς πράκτορες», επισήμανε ο Nir-Feldklein.



Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επανειλημμένα συνδέσει το Ιράν με δολοφονίες και τρομοκρατικές ενέργειες στην ήπειρο, συμπεριλαμβανομένης μιας αποτυχημένης βομβιστικής επίθεσης στη Γαλλία το 2018, η οποία οδήγησε στην καταδίκη ενός Ιρανού διπλωμάτη στο Βέλγιο.



Η αντίδραση της ηπείρου στις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και άλλες ηγετικές προσωπικότητες, ήταν ανάμεικτη. Ενώ η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο χαιρέτισαν τις προσπάθειες για τον τερματισμό της καταπιεστικής θεοκρατικής διακυβέρνησης του καθεστώτος, η Ισπανία εξέφρασε την ανησυχία της για τις ξαφνικές επιθέσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα ενώ οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ήταν ακόμη σε εξέλιξη.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε την κίνηση «αδικαιολόγητη και επικίνδυνη», ενώ σε κοινή δήλωση εκ μέρους της ΕΕ ζητήθηκε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση, προστασία των αμάχων και πλήρης σεβασμός του διεθνούς δικαίου», προτρέποντας παράλληλα «διπλωματικές προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων».



Ο Nir-Feldklein απέρριψε τις ευρωπαϊκές εκκλήσεις για συνομιλίες με το τρέχον καθεστώς «επειδή δεν εννοούν αυτό που λένε. Κάθε φορά για αυτούς είναι ένα περσικό παζάρι - λένε στον διαπραγματευτή της άλλης πλευράς αυτό που θέλουν να ακούσουν, αλλά κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Δεν πιστεύουν στις διαπραγματεύσεις».



«Η ΕΕ αποτελείται από 27 χώρες - είναι λογικό να υπάρχουν διαφορές», πρόσθεσε, «αλλά το σωστό και το λάθος θα πρέπει τουλάχιστον να είναι εύκολο να αποφασιστεί και το ιρανικό καθεστώς είναι σίγουρα κάτι που είναι λάθος».

«Βλέπουμε ορισμένα κράτη μέλη να συνειδητοποιούν αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στην Κύπρο - ότι πρέπει να εξετάσουν κάθε είδους δράση», είπε. Η Γαλλία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα στείλει αντιπυραυλικά και αντι-drone συστήματα στην Κύπρο, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει πολεμικό πλοίο στη Μεσόγειο ως μέρος «αμυντικών επιχειρήσεων».

Ο Κιρ Στάρμερ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εμπλακεί σε επιθετικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Τη Δευτέρα δήλωσε ότι δεν πιστεύει στην «αλλαγή καθεστώτος από τον αέρα» και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μάθει να μην εμπλέκεται σε παράνομους πολέμους χωρίς ένα «βιώσιμο» σχέδιο.



«Οι χώρες του Κόλπου υπολογίζουν αυτή τη στιγμή την αντίδρασή τους στην ιρανική επίθεση. Αν η Ευρώπη θέλει να διαδραματίσει κάποιον ρόλο, είναι στο χέρι της να αποφασίσει τι είδους ρόλο θέλει να διαδραματίσει», δήλωσε ο Nir-Feldklein. Η ήπειρος πρέπει να «παραμείνει σε ετοιμότητα, να κατανοήσει και να δείξει υπομονή για τους στόχους» στους οποίους πιστεύει, είπε, συγκεκριμένα «ότι αυτό το καθεστώς είναι το λάθος καθεστώς και ότι ο ιρανικός λαός πρέπει να καθορίσει το δικό του μέλλον».