Το Ιράν προειδοποιεί την Ευρώπη: Μην εμπλακείτε στον πόλεμο, θα απαντήσουμε

Το Ιράν προειδοποίησε τις ευρωπαϊκές χώρες να μη συμμετάσχουν στη σύγκρουσή του με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Γαλλίας ότι θα μπορούσαν να αναλάβουν «αμυντική δράση» για να καταστρέψουν τις δυνατότητες εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν.

Σύμφωνα με το alarabiya, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγάι, σημείωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη: «Θα ήταν πράξη πολέμου. Οποιαδήποτε τέτοια πράξη εναντίον του Ιράν θα θεωρηθεί ως συνενοχή με τους επιτιθέμενους. Θα θεωρηθεί ως πράξη πολέμου εναντίον του Ιράν».



Ετοιμότητα από Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Υπενθυμίζεται ότι οι Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς εξέφρασαν, με κοινή τους δήλωση, την απόλυτη αντίθεσή τους στις «τυφλές και δυσανάλογες» πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής, ως απάντηση στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν εναντίον του οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.



«Οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν έχουν στοχεύσει στενούς μας συμμάχους και απειλούν το στρατιωτικό μας προσωπικό και τους πολίτες μας σε όλη την περιοχή», αναφέρουν στην δήλωση τους οι ηγέτες των τριών χωρών, καλώντας ταυτόχρονα το Ιράν να «σταματήσει αμέσως αυτές τις επιθέσεις».



Οι τρεις ηγέτες δηλώνουν την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στις «απαραίτητες και αναλογικές αμυντικές ενέργειες για να καταστρέψουν στην πηγή της την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη». «Έχουμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους στην περιοχή σε αυτό το θέμα», πρόσθεσαν.