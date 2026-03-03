Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό - Με πυραύλους απαντά το Ιράν

Στην τέταρτη ημέρα του πολέμου που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή, η ένταση έχει περάσει σε νέο επίπεδο. Η Τεχεράνη ανακοινώνει επιθέσεις εναντίον στόχων που συνδέονται με τις ΗΠΑ στον Κόλπο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά Ιράν και Λίβανο, προαναγγέλλοντας επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας του σε νέες θέσεις στο λιβανικό έδαφος.

Την ίδια ώρα το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ αλλά και άλλων χωρών του Κόλπου, με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να ανακοινώνουν ότι εκτοξεύτηκαν και πάλι πύραυλοι εναντίον του Τελ Αβίβ

Η προηγούμενη επίθεση με πυραύλους του Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν ζημιές σε κτίρια στην Πετάχ Τίκβα.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν «μεγάλης κλίμακας» επίθεση κατά αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν, κάνοντας λόγο για χρήση drones και πυραύλων. Παράλληλα, ιρανικό κρατικό μέσο μετέδωσε ότι drones έπληξαν λιμάνι στο Ομάν, προκαλώντας καταστροφή δεξαμενής καυσίμων.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναφέρθηκε ότι αναχαίτιση drone προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική πετρελαϊκή ζώνη στο Φουτζάιρα. Αναφορές για πλήγματα που αποδίδονται σε ιρανικά drones υπήρξαν και στο βόρειο Ιράκ, σε σημείο όπου βρίσκονται ιρανοκουρδικές ένοπλες ομάδες.

ΗΠΑ σε διπλωματικό προσωπικό: «Φύγετε»

Χαρακτηριστικό της έντασης που επικρατεί, είναι πως οι ΗΠΑ διέταξαν το μη επείγον κυβερνητικό προσωπικό τους να εγκαταλείψει αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής.

Ειδικότερα, το προσωπικό στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Ιράκ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έλαβε εντολή από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών να εγκαταλείψει τις χώρες αυτές μαζί με τις οικογένειές του «λόγω κινδύνων για την ασφάλειά του».

Η εντολή αυτή εκδόθηκε μετά τις επιθέσεις κατά των αμερικανικών πρεσβειών στη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ, ενώ άλλες αμερικανικές πρεσβείες εξέδωσαν προειδοποιήσεις για την παραμονή των πολιτών στα σπίτια τους.

Η Μόρα Νάμνταρ, βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δημοσίευσε στο Twitter ένα μήνυμα στο οποίο καλούσε τους Αμερικανούς σε 14 χώρες της περιοχής να «αναχωρήσουν αμέσως με εμπορικά μέσα λόγω σοβαρών κινδύνων για την ασφάλειά τους».

Παράλληλα, δύο αμερικανικές πρεσβείες ανακοίνωσαν πως αναστέλλουν τη λειτουργία τους:

Ριάντ: Η πρεσβεία των ΗΠΑ ανακοίνωσε προσωρινό κλείσιμο, αφού οι σαουδαραβικές αρχές ανέφεραν ότι εκδηλώθηκε περιορισμένη πυρκαγιά εντός των εγκαταστάσεων μετά από επίθεση με δύο drones. Ερωτηθείς για ενδεχόμενη απάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ περιορίστηκε να πει: «Θα το μάθετε σύντομα».

Κουβέιτ: Η αμερικανική πρεσβεία ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας «λόγω των τοπικών εντάσεων». Ρεπορτάζ κάνουν λόγο για καπνό εντός του χώρου μετά από επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν.

Ιράν: «Αντιστεκόμαστε στον διάβολο»

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση δίνει πλέον προτεραιότητα στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, ύστερα από τον κύκλο επαφών και διαβουλεύσεων που είχε προηγηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αιώνια ντροπή σε όσους ισχυρίστηκαν ότι επιδιώκουν τη διπλωματία, αλλά, μπροστά στη λογική του Ιράν, υπέκυψαν και στράφηκαν στη στρατιωτική επιλογή», δήλωσε ο εκπρόσωπος Εσμαήλ Μπαγκαϊ αναφερόμενος στις ΗΠΑ.

Σχετικά με την κλιμάκωση των εντάσεων με τους γείτονες στη Μέση Ανατολή, τόνισε μόνο ότι η Τεχεράνη θεωρεί τον εαυτό της «προσηλωμένη στις ανθρωπιστικές αρχές», ενώ δεν δίστασε να απειλήσει με αντίποινα όσες ευρωπαϊκές χώρες αποφασίσουν να συμμετάσχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις.

«Το σιωνιστικό καθεστώς δεν διστάζει να προβεί σε κακόβουλες ενέργειες. Ζητώ από τους Άραβες φίλους μου να σκεφτούν προσεκτικά. Το καθεστώς δεν διστάζει να επεκτείνει το πεδίο του πολέμου, να δυσφημίσει το Ιράν και να διαπράξει εγκλήματα σε άλλες χώρες».

Στην συνέχεια ο Μπαγκαϊ ανέφερε ότι «το Ιράν είναι σήμερα η μόνη δύναμη που αντιστέκεται στο κακό», χαρακτηρίζοντας τις ΗΠΑ ως «διάβολο».

Οι Ισραηλινοί πέρασαν τα σύνορα - Υποχωρεί ο λιβανικός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί ταυτόχρονες επιδρομές σε Τεχεράνη και Βηρυτό, στοχεύοντας –κατά την ίδια ανακοίνωση– ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους και θέσεις της Χεζμπολάχ.

Στη Βηρυτό, αναφέρθηκαν ισχυρά πλήγματα στον νότιο τομέα της πόλης, με πυκνά σύννεφα καπνού να είναι ορατά από μεγάλη απόσταση. Μέσο που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ έκανε λόγο για βομβαρδισμό κτιρίου όπου στεγάζονται δομές της οργάνωσης.

Το Ισραήλ επανέλαβε εκκλήσεις προς κατοίκους χωριών στον Λίβανο να απομακρυνθούν λόγω επικείμενων βομβαρδισμών, ενώ ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι ο στρατός σχεδιάζει να καταλάβει επιπλέον «στρατηγικές θέσεις» για την αποτροπή επιθέσεων κατά παραμεθόριων ισραηλινών κοινοτήτων.

Στρατιωτική πηγή στον Λίβανο ανέφερε ότι μονάδες του λιβανικού στρατού αποσύρονται από θέσεις κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, επικαλούμενες λόγους ασφάλειας και την κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη

Στην ιρανική πρωτεύουσα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε διάφορες συνοικίες, ενώ ιρανικά μέσα μετέδωσαν επίσης αναφορές για εκρήξεις στο Καράζ (δυτικά της Τεχεράνης) και στο Ισφαχάν (κεντρικό Ιράν).

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ, σε διαδοχικές ανακοινώσεις, υποστήριξε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με drones κατά αεροπορικών βάσεων Ραμάτ Νταβίντ και Μερόν, καθώς και με ρουκέτες κατά της βάσης Νάφαχ στο κατεχόμενο συριακό Γκολάν.

Επίσης, αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και κατέστρεψαν –μεταξύ άλλων– κέντρα διοίκησης και ελέγχου, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και στρατιωτικά αεροδρόμια που αποδίδονται στο Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης.

Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ

Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι πλοία που επιχειρήσουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ κινδυνεύουν να δεχθούν επίθεση. Το πέρασμα, κρίσιμο για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου, εμφανίζεται σε κατάσταση σοβαρής παράλυσης.

Η Κίνα κάλεσε όλες τις πλευρές να τερματίσουν άμεσα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να εγγυηθούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, προειδοποιώντας για ευρύτερες συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.

Αναταραχή στις αγορές: Άνοδος πετρελαίου και φυσικού αερίου

Μετά από ισχυρή άνοδο της προηγούμενης ημέρας, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν ανοδικά, με το Brent να φτάνει σε επίπεδα γύρω στα 81 δολάρια/βαρέλι στις ασιατικές αγορές.

Το φυσικό αέριο κατέγραφε μεγάλη άνοδο ενδοσυνεδριακά, ενώ τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνταν πτωτικά. Στην Ασία, καταγράφηκαν ισχυρές απώλειες σε δείκτες όπως της Σεούλ και του Τόκιο.