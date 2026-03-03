Αδιανόητη δήλωση Τραμπ: «Ανεξάντλητα τα πυρομαχικά μας - Μπορούμε να κάνουμε πολέμους για πάντα»

«Σχεδόν απεριόριστα» αποθέματα πυρομαχικών, ικανά να στηρίξουν πολεμικές επιχειρήσεις «για πάντα», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ πως διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Όπως έγραψε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών «μεσαίας και ανώτερης μεσαίας κατηγορίας» δεν ήταν «ποτέ υψηλότερα ή καλύτερα», προσθέτοντας ότι – σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε – οι ΗΠΑ διαθέτουν «σχεδόν απεριόριστη προμήθεια» αυτών των όπλων.

«Οι πόλεμοι μπορούν να διεξαχθούν “για πάντα” και με μεγάλη επιτυχία χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα αποθέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, σημειώνοντας πάντως ότι στα οπλικά συστήματα «υψηλότερης κατηγορίας» η χώρα «διαθέτει καλή ποσότητα, αλλά όχι στο επίπεδο που θα επιθυμούσε».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, τόνισε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εφοδιασμένες και έτοιμες να ΝΙΚΗΣΟΥΝ!!!».

Αναφορές Τραμπ σε Ιράν και διάρκεια επιχειρήσεων

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με τη στήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει την προηγούμενη ημέρα ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστούν με «πλήρη ισχύ» έως ότου επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, προσθέτοντας αργότερα ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τις επιχειρήσεις «για πολύ περισσότερο» από τις αρχικές εκτιμήσεις των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι «δεν πρόκειται να έχουμε έναν ατελείωτο πόλεμο», επισημαίνοντας πως οι στρατιωτικές ενέργειες θα είναι «γρήγορες και αποφασιστικές».

Οι εξελίξεις καταγράφονται εν μέσω διεθνούς ανησυχίας για το ενδεχόμενο παρατεταμένης σύγκρουσης στην περιοχή, με τις δηλώσεις Τραμπ να προσθέτουν νέο τόνο στην ήδη τεταμένη συγκυρία.