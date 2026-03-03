Ιράν: Βομβάρδισαν το κτήριο των Σοφών όπου θα εκλεγόταν ο νέος θρησκευτικός ηγέτης

Σε νέα σειρά επιθέσεων εναντίον υποδομών στην Τεχεράνη προχώρησε σήμερα, Τρίτη (3/3) ο ισραηλινός στρατός, στην τέταρτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ με το Ιράν.

Σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, το κτήριο του Συμβουλίου των Ειδικών, του οργάνου που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας, φέρεται να ισοπεδώθηκε από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στην Κομ, νότια της πρωτεύουσας.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι η περιοχή κοντά στο συγκεκριμένο κτίριο βομβαρδίστηκε, ενώ εικόνες που μεταδίδονται κάνουν λόγο για εκτεταμένες καταστροφές.

حملات هوایی به ساختمان خبرگان در میدان رسالت #قم pic.twitter.com/bkK5bTV1Y5 — ائتلاف ۱۰ ꪜ 👀 (@etelaf10) March 3, 2026

«Μεγάλης κλίμακας επιθέσεις»

«Η αεροπορία εξαπέλυσε μια σειρά από μεγάλης κλίμακας επιθέσεις εναντίον υποδομών που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική.

Την ίδια ώρα, δημοσιογράφοι του Agence France-Presse ανέφεραν νέες εκρήξεις στην ανατολική και νοτιοανατολική Τεχεράνη το μεσημέρι, με γκρίζο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Τα ιρανικά πρακτορεία Mehr News Agency και Tasnim News Agency μετέδωσαν επίσης πληροφορίες για εκρήξεις, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία που επλήγησαν ή για τυχόν θύματα.