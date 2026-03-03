Ποιο είναι το ιστορικό παλάτι της Τεχεράνης που χτυπήθηκε από αεροπορική επιδρομή

Ζημιές υπέστη το παλάτι Γκολέσταν, που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Τεχεράνης, από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με όσα ανέφεραν τα ιρανικά Μέσα και αναμετέδωσε ο Independent.



Το συγκρότημα του παλατιού αποτελείται από πολλά κτίρια, τα περισσότερα από τα οποία χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της UNESCO, το κτίριο αντικατοπτρίζει την εισαγωγή ευρωπαϊκών μοτίβων και στυλ στην περσική τέχνη. Μάλιστα, ο τελευταίος Σάχ του Ιράν, Mohammad Reza Pahlavi, πραγματοποίησε εκεί την τελετή στέψης του το 1969, αν και η οικογένειά του δεν κατοικούσε εκεί.

«Επιλέχθηκε ως έδρα της κυβέρνησης από την κυρίαρχη οικογένεια Qajar, η οποία ανέβηκε στην εξουσία το 1779 και έκανε την Τεχεράνη πρωτεύουσα της χώρας», αναφέρει η UNESCO. «Χτισμένο γύρω από έναν κήπο με πισίνες και φυτείες, απέκτησε τα πιο χαρακτηριστικά του στοιχεία και διακοσμητικά στοιχεία τον 19ο αιώνα».

Διευκρινίζεται ότι «αποτελείται από οκτώ σημαντικά κτίρια που χρησιμοποιούνται κυρίως ως μουσεία, περιτριγυρισμένα από έναν εξωτερικό τοίχο με πόρτες».

Το παλάτι όπως ήταν πριν την επίθεση:

UNESCO

UNESCO

UNESCO

Σε δήλωση που εκδόθηκε, η UNESCO ανέφερε ότι «κοινοποίησε σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τις γεωγραφικές συντεταγμένες των μνημείων που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καθώς και εκείνων που έχουν εθνική σημασία, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή ζημιά».



Η UNESCO υπενθυμίζει επίσης ότι «τα πολιτιστικά αγαθά προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο, ιδίως από τη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, συμπεριλαμβανομένου του ενισχυμένου μηχανισμού προστασίας της, καθώς και από τη Σύμβαση του 1972 για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς».

Και το παλάτι όπως είναι σήμερα:

Reuters

Reuters

Reuters