Καταστροφές σε ιστορικά μνημεία του Ιράν λόγω πολέμου - Θλιβερές φωτογραφίες

Αρκετά κτίρια έχουν υποστεί ζημιές στην Ισφαχάν, μια πόλη στο κεντρικό Ιράν γνωστή ως η «πολιτιστική πρωτεύουσα» της χώρας, όπου βρίσκονται πολλά ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα. Μεταξύ αυτών είναι το Chehel Sotoun και το Ali Qapu, παλάτια που έχουν χαρακτηριστεί από την Unesco ως μνημεία πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας, καθώς και δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, σύμφωνα με φωτογραφίες που επαλήθευσε και έφερε στο φως το ABC News.

Το παλάτι Golestan της Τεχεράνης, επίσης μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, έχει υποστεί ζημιές. Οι φωτογραφίες που δείχνουν σημαντικές ζημιές στην περίφημη Αίθουσα των Καθρεφτών και στην Αίθουσα Berelian του παλατιού.



Το συγκρότημα του παλατιού αποτελείται από πολλά κτίρια, τα περισσότερα από τα οποία χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα. Σύμφωνα με την UNESCO, το κτίριο αντικατοπτρίζει την εισαγωγή ευρωπαϊκών μοτίβων και στυλ στην περσική τέχνη. Μάλιστα, ο τελευταίος Σάχ του Ιράν, Mohammad Reza Pahlavi, πραγματοποίησε εκεί την τελετή στέψης του το 1969, αν και η οικογένειά του δεν κατοικούσε εκεί.



«Επιλέχθηκε ως έδρα της κυβέρνησης από την κυρίαρχη οικογένεια Qajar, η οποία ανέβηκε στην εξουσία το 1779 και έκανε την Τεχεράνη πρωτεύουσα της χώρας», αναφέρει η UNESCO. «Χτισμένο γύρω από έναν κήπο με πισίνες και φυτείες, απέκτησε τα πιο χαρακτηριστικά του στοιχεία και διακοσμητικά στοιχεία τον 19ο αιώνα». Διευκρινίζεται ότι «αποτελείται από οκτώ σημαντικά κτίρια που χρησιμοποιούνται κυρίως ως μουσεία, περιτριγυρισμένα από έναν εξωτερικό τοίχο με πόρτες».