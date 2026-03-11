Το Ιράν απειλεί με χτυπήματα σε τράπεζες και εταιρείες - Στο στόχαστρο Google και Microsoft

Οικονομικά και τραπεζικά συμφέροντα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην περιοχή θα στοχοθετήσει το Ιράν, προειδοποίησε εκπρόσωπος του ενοποιημένου κέντρου διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προσθέτοντας ότι η απειλή αυτή ακολουθεί πλήγμα εναντίον ιρανικής τράπεζας.

«Μετά την αποτυχημένη εκστρατεία του, ο τρομοκρατικός αμερικανικός στρατός και το βάναυσο σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. Ισραήλ) στοχοθέτησαν μία από τις τράπεζες της χώρας», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφακαρί.

«Με αυτή την παράνομη και ασυνήθιστη ενέργεια, ο εχθρός μας αναγκάζει να στοχοθετήσουμε οικονομικά κέντρα και τράπεζες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς στην περιοχή», πρόσθεσε, ενώ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις τράπεζες.

Στο μεταξύ νωρίτερα ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο Αμπολφάζλ Σεκαρτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει στα πρόσφατα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον κατοικημένων περιοχών.

Ο Σεκαρτσί κάλεσε επίσης τις περιφερειακές χώρες και τους μουσουλμάνους να υποδείξουν «τα κρησφύγετα των ΗΠΑ και των σιωνιστών» προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ακρίβεια και οι επιπτώσεις των ιρανικών πληγμάτων και να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες στους αμάχους, οι οποίοι, όπως κατήγγειλε, «χρησιμοποιούνται σαν ανθρώπινες ασπίδες».

«Νέοι νόμιμοι στόχοι»

Από πλευράς του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με το IRGC (Ισλαμικό Σώμα Φρουρών της Επανάστασης), δημοσίευσε μια λίστα με γραφεία και υποδομές κορυφαίων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, των οποίων η τεχνολογία φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές εφαρμογές, περιγράφοντάς τες ως «νέους νόμιμους στόχους του Ιράν».

Στην λίστα αυτή περιλαμβάνονται εταιρείες όπως Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia και Oracle, με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και υποδομές που παρέχουν υπηρεσίες cloud σε διάφορες ισραηλινές πόλεις και σε ορισμένες χώρες του Κόλπου.

«Καθώς το πεδίο εφαρμογής του περιφερειακού πολέμου επεκτείνεται σε πόλεμο υποδομών, το πεδίο εφαρμογής των νόμιμων στόχων του Ιράν διευρύνεται», διεμήνυσε.