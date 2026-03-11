Επανεμφάνιση Παχλαβί: «Μην βγαίνετε στους δρόμους - Περιμένετε το τελευταίο μου κάλεσμα»

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, σε νέο μήνυμα που ανήρτησε απευθύνεται τόσο στους Ιρανούς πολίτες όσο και στις δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού.



«Αγαπητοί συμπατριώτες, μπαίνουμε σε μια κρίσιμη φάση του τελικού μας αγώνα», έγραψε στο X, καλώντας τους Ιρανούς να «προμηθευτούν απαραίτητα προϊόντα το συντομότερο δυνατό», να «φύγουν από τους δρόμους» και να «παραμείνουν στα σπίτια τους».



Ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος τελευταίου σάχη του Ιράν δήλωσε επίσης:



«Προς τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας: αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία να αποσχιστείτε από τις κατασταλτικές δυνάμεις και να ενωθείτε με τον λαό».

«Κάθε διαδηλωτής θα αντιμετωπίζεται ως εχθρός»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μήνυμα του Παχλαβί έρχεται λίγο μετά τη δήλωση του επικεφαλής της ιρανικής αστυνομίας, ότι οποιοσδήποτε διαδηλώσει και αμφισβητήσει τις Αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα έχει στο εξής μεταχείριση «εχθρού», τη δωδέκατη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Αν κάποιος ενεργεί εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εχθρού, δεν θα τον θεωρούμε πλέον απλό διαδηλωτή, αλλά εχθρό. Και θα του επιφυλάσσουμε την ίδια μεταχείριση με αυτή του εχθρού», τόνισε ο Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

