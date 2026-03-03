Χτυπήθηκε η πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν που εμπλουτίζει ουράνιο - Δορυφορικές φωτογραφίες

Δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν τα πρώτα γνωστά πλήγματα σε πυρηνικό εργοστάσιο στο Ιράν, μετά την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης το Σάββατο (28/2).

Σύμφωνα με έκθεση από το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας που μεταφέρει το Reuters, εικόνες από τον εμπορικό δορυφόρο Vantor με έδρα το Κολοράντο, έδειξαν δύο πλήγματα σε σημεία πρόσβασης στο υπόγειο εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ, μία από τις κύριες εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Το συγκρότημα της Νατάνζ είχε χτυπηθεί από τις ΗΠΑ και στη διάρκεια των βομβαρδισμών του Ιουνίου 2025 στο Ιράν.

Καταστροφές σε εγκαταστάσεις για εμπλουτισμό ουρανίου

Ο Ντέιβιντ Όλμπραϊτ, πρώην επιθεωρητής πυρηνικών του ΟΗΕ και ιδρυτής του Ινστιτούτου, δήλωσε ότι οι επιθέσεις φαίνεται να σημειώθηκαν κάποια στιγμή μεταξύ του απογεύματος της Κυριακής (1/3) και του πρωινού της Δευτέρας (2/3), τοπική ώρα, με βάση τις δορυφορικές εικόνες που εξέτασε η ομάδα του.

Ο Όλμπραϊτ δεν μπόρεσε να προσδιορίσει εάν τα πλήγματα προήλθαν από τον αμερικανικό ή τον ισραηλινό στρατό και ανέφερε ότι ο πρώτος που εντόπισε τις δορυφορικές εικόνες είναι ο Ισραηλινός γεωαναλυτής Μπεν Τζιον Μακάλες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτά, τρία κτίρια στο συγκρότημα της Νατάνζ έχουν καταστραφεί. Δύο ήταν είσοδοι προσωπικού σε δύο υπόγειες αίθουσες που στεγάζουν χιλιάδες φυγοκεντρητές, μηχανήματα που εμπλουτίζουν ουράνιο για χρήση σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας ή σε όπλα, ανάλογα με τη διάρκεια του εμπλουτισμού.

Φωτό: Reuters

Παρ’ όλο που οι εγκαταστάσεις είχαν καταστεί ακατάλληλες για λειτουργία λόγω της επίθεσης των ΗΠΑ τον Ιούνιο, αυτά τα νέα χτυπήματα υποδηλώνουν ότι οι εγκαταστάσεις εξακολουθούσαν να περιέχουν «ανακτήσιμες φυγοκεντρικές συσκευές» ή άλλο σχετικό εξοπλισμό, ανέφερε η έκθεση.

Το τρίτο κτίριο που καταστράφηκε κάλυπτε τη μόνη ράμπα πρόσβασης οχημάτων στις υπόγειες αίθουσες.

Η Νατάνζ στεγάζει διάφορες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων δύο μονάδων εμπλουτισμού ουρανίου που δέχτηκαν επίθεση τον Ιούνιο. Ο ένας είναι υπέργειος και, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανιμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), είχε καταστραφεί στην επιχείρηση του Ιουνίου. Η άλλη εγκατάσταση είναι υπόγεια, περιέχει δύο αίθουσες φυγοκέντρησης και φέρεται να υπέστη τουλάχιστον σοβαρές ζημιές εκείνη την περίοδο.

Φωτό: Reuters

Διάψευση από ΔΟΑΕ

Τα ευρήματα του Όλμπραϊτ φάνηκαν να επιβεβαιώνουν μια προηγούμενη δήλωση του Ρεζά Νατζαφί, απεσταλμένου του Ιράν στον ΔΟΑΕ, ότι το συγκρότημα της Νατάνζ χτυπήθηκε την Κυριακή.

Ο Νατζαφί αμφισβήτησε ένα σχόλιο του επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος είπε ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι είχε χτυπηθεί κάποια πυρηνική εγκατάσταση στο Ιράν. Αργότερα, ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ επέμεινε στην αρχική θέση του.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι ένας από τους λόγους που Ισραήλ και ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει την ευρείας κλίμακας πολεμική επιχείρησή τους, ισχυριζόμενοι ότι το Ιράν πλησίαζε πολύ κοντά στο να μπορέσει τελικά να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.