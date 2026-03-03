Φιντάν: Οι χώρες του Κόλπου θα απαντήσουν στο Ιράν - Η Τουρκία μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της

«Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τη Βόρεια Κύπρο αυτή τη στιγμή. Πιστεύω επίσης ότι ο κίνδυνος στον Νότο είναι περιορισμένος, πολύ περιορισμένος. Ενδεχομένως να μην υπάρχει σημαντική απειλή για τις πολιτικές εγκαταστάσεις» ανέφερε στις δηλώσεις του το μεσημέρι της Τρίτης 3 Μαρτίου ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών παράλληλα σημείωσε ότι η Τουρκία έχει «τόσο τη βούληση όσο και την ικανότητα» να υπερασπιστεί τον εαυτό της, εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης.

Ερωτηθείς εάν το Ιράν θα μπορούσε να επιτεθεί στην Τουρκία, ο Φιντάν απάντησε: «Μιλώντας ανεξάρτητα από το Ιράν, η Τουρκία πάντοτε προστατεύει τον εαυτό της. Έχουμε και τη βούληση και την ικανότητα για αυτό».

Αναφερόμενος δε στις χώρες του Κόλπου, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «Δεν το δηλώνουν επίσημα, αλλά υπάρχουν ορισμένοι ισχυρισμοί ότι γειτονικές χώρες προβαίνουν σε αντίποινα κατά του Ιράν. Έχουμε ακούσει κι εμείς αυτούς τους ισχυρισμούς. Αυτό ενδέχεται πράγματι να ισχύει».

Διπλωματικές προσπάθειες σε εξέλιξη

«Συνεχίζουμε με προσοχή τις απαραίτητες πρωτοβουλίες με τους ομολόγους μας. Καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την ηρεμία και να αποκαταστήσουμε ένα ειρηνικό περιβάλλον. Η διατήρηση της σταθερότητας στο Ιράν και, γενικότερα, στην περιοχή μας είναι κρίσιμη», συνέχισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης περιλαμβάνουν πολλαπλά επίπεδα διαπραγμάτευσης. «Δεν πρόκειται για διαπραγμάτευση ενός μόνο επιπέδου. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Πρώτον, μπορούμε να φέρουμε τα αντιμαχόμενα μέρη πίσω στο τραπέζι των συνομιλιών. Πότε θα σταματήσει η επιτιθέμενη πλευρά ή θα είναι έτοιμη να διακόψει τις επιθέσεις της; Το ελάχιστο που μπορεί να επιδιώκει είναι η επίτευξη ενός επιπέδου στρατιωτικής αποδυνάμωσης που να την ικανοποιεί, αυτή είναι η ελάχιστη προϋπόθεση για να σταματήσει ο πόλεμος. Το άλλο σενάριο είναι η αλλαγή καθεστώτος», είπε.

«Καμία μεταναστευτική ροή από το Ιράν στην Τουρκία»

Αναφερόμενος στην πιθανότητα ενός νέου μεταναστευτικού κύματος από το Ιράν προς την Τουρκία, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία κίνηση.

«Προς το παρόν, το Ιράν δεν επιτρέπει στους πολίτες του να εγκαταλείψουν τη χώρα μέσω των συνόρων. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν έρχεται κανείς σε εμάς από το Ιράν. Και στον προηγούμενο πόλεμο, είδαμε ότι το ο ιρανικός λαός δεν αντέδρασε για 12 έως 13 ημέρες», ανέφερε.

