Ο Ερντογάν χαρακτηρίζει τις επιθέσεις στο Ιράν «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέκρινε τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν ως «σαφείς παραβιάσεις» του διεθνούς δικαίου, προσθέτοντας ότι η Τουρκία συμμερίζεται τον πόνο του ιρανικού λαού.

Μιλώντας σε δείπνο για το Ραμαζάνι στην Άγκυρα τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα εντείνει τις επαφές της σε όλα τα επίπεδα μέχρι να επιτευχθεί εκεχειρία και ηρεμία στην περιοχή, προσθέτοντας ότι η συνέχιση της σύγκρουσης εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την περιοχή και τον κόσμο, τους οποίους κανείς δεν μπορεί να διαχειριστεί.