Ερντογάν: Εκφράζω την θλίψη μου για τον θάνατο του Χαμενεΐ

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ ανήρτησε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν το Σάββατο (28/2) στην Τεχεράνη.



Σε ανάρτησή του, ο Τούρκος πρόεδρος δηλώνει ότι «εκφράζει τη βαθιά του θλίψη» για τον θάνατο του Χαμενεΐ, απευθύνοντας συλλυπητήρια στον «αδελφό ιρανικό λαό» εκ μέρους της Τουρκίας και του τουρκικού έθνους.



Παράλληλα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τονίζει ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει «με αποφασιστικότητα» τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, ζητώντας τον τερματισμό του κλίματος σύγκρουσης και την επιστροφή στη διπλωματία.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τούρκος πρόεδρος απέφυγε να κατηγορήσει τις ΗΠΑ για τον θάνατο του πρώην Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη του Ιράν.

Η ανάρτηση του Ερντογάν:

«Ο γείτονάς μας, ο Θρησκευτικός Ηγέτης του Ιράν, Ali Khamenei, έχασε τη ζωή του στις χθεσινές επιθέσεις και εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη γι’ αυτό.



Εύχομαι από τον Παντοδύναμο Θεό έλεος για τον κ. Χαμενεΐ, συλλυπητήρια στον αδελφό ιρανικό λαό και εκφράζω τα συλληπητήριά μου εκ μέρους της χώρας και του έθνους μου.



Μαζί με τον ιρανικό λαό, θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τις προσπάθειές μας, ώστε όλοι οι φίλοι και αδελφοί μας στην περιοχή να επανακτήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα που δικαιούνται, να τερματιστεί το κλίμα σύγκρουσης που επικρατεί στην περιοχή μας και να επιστρέψουμε στη διπλωματία».