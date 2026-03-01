Εφιαλτική νύχτα στη Μέση Ανατολή: Νεκρός ο Χαμενεΐ λέει το Ιράν - Ο Τραμπ απειλεί με νέα επίθεση

Σε κατάσταση ακραίας κλιμάκωση βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου (28/3) η Μέση Ανατολή μετά την κοινή στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ βρέθηκε νεκρός από τα πλήγματα.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε τα ξημερώματα πως ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι νεκρός.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σκοτώθηκαν επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του Χαμενεΐ.

«Κατόπιν επικοινωνίας με καλά πληροφορημένες πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον του ανώτατου ηγέτη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η είδηση του θανάτου της κόρης, του γαμπρού και της εγγονής» του Χαμενεΐ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Ιράν κήρυξε σήμερα εθνικό πένθος που θα διαρκέσει για περίοδο 40 ημερών και 7 αργίες μετά τον θάνατο, στα 86 του χρόνια, του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του Αλί Χαμενεΐ, στην εξουσία από το 1989.

«Με τη μαρτυρία του ανώτατου ηγέτη, το όραμα και η αποστολή του δεν θα χαθούν, δεν θα ξεχαστούν· αντίθετα θα συνεχιστούν με ακόμη περισσότερο σθένος και ζήλο», διαβεβαίωσε παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φωτογραφία με το άψυχο σώμα του Ιρανού ηγέτη έχει κυκλοφορήσει στα social media.

Τρεις αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, θα αναλάβουν τη μετάβαση στο Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την Κυριακή ένας σύμβουλος του αγιατολάχ, ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Εκτός από τον Πεζεσκιάν το έργο αυτό θα αναλάβουν ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ και ένας νομικός του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος, πρόσθεσε ο Μοχμπέρ.

Χιλιάδες στους δρόμους για τον θάνατο του Χαμενεΐ

Χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν σήμερα στην πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της Τεχεράνης, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

WESTERN MAINSTREAM MEDIA WILL NEVER SHOW YOU THIS.



Millions of Iranians are demanding revenge for the assassination of their leader. pic.twitter.com/hEQN0KtCvH — The Resonance (@Partisan_12) March 1, 2026

Οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα, κάποιοι κλαίγοντας και κρατώντας πορτρέτα του αγιατολάχ που κατέχει από το 1989 το υψηλότερο αξίωμα στο Ιράν, φώναζαν "Θάνατος στην Αμερική!", "Θάνατος στο Ισραήλ!" ανάμεσα σε σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ετοιμαστείτε για την πιο άγρια επίθεση, λένε οι Φρουροί

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, διεμήνυσαν σήμερα ότι θα εξαπολύσουν «την πιο άγρια επίθεση στην ιστορία» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, προτού συμπληρωθούν 24 ώρες από την έναρξη των κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεών τους εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας κι αφού νωρίτερα σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

«Η πιο άγρια επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αρχίσει από τη μια στιγμή στην άλλη εναντίον των κατεχόμενων εδαφών και βάσεων του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω Telegram.

Προειδοποιεί ο Τραμπ

Οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν "με δύναμη που όμοιά της δεν έχει δει ποτέ κανείς", αν η Τεχεράνη απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σήμερα.

"Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι θα χτυπήσουν πολύ σκληρά σήμερα, σκληρότερα από ποτέ", έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Και πρόσθεσε: "ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ, ΟΜΩΣ, ΔΙΟΤΙ, ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΟΜΟΙΑ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ!"

Νεκροί ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης και ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη

Στο Ιράν επιβεβαιώθηκαν σήμερα οι θάνατοι του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, του Μοχαμάντ Πακπούρ, καθώς και του Αλί Σαμχανί, κορυφαίου συμβούλου του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας και επικεφαλής του εθνικού συμβουλίου άμυνας.

Ο Μοχαμάντ Πακπούρ, που είχε αναλάβει την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης τον Ιούνιο, μετά τον θάνατο του προκατόχου του κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών, και ο Αλί Σαμχανί, κορυφαίος αξιωματούχος για ζητήματα ασφαλείας στη χώρα, έπεσαν «μάρτυρες» χθες Σάββατο, κατά τη διάρκεια των μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, όργανο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας.

Σκοτώθηκε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν

Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο Αμπντολραχίμ Μουσαβί, σκοτώθηκε μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς του στρατού στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε το όνομα του Μουσαβί μεταξύ των υψηλόβαθμων αξιωματικών που σκοτώθηκαν χθες Σάββατο μαζί με τον υπουργό Άμυνας του Ιράν, τον επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Πακπούρ και τον Αλί Σαμχανί, σύμβουλο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση διευκρίνισε ότι όλοι τους σκοτώθηκαν "στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Άμυνας", ενώ πρόσθεσε ότι θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα αργότερα.