Χιλιάδες Ιρανοί στους δρόμους πενθούν τον Χαμενεΐ - Δείτε εικόνες

Κατά χιλιάδες εμφανίζονται οι Ιρανοί να θρηνούν τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση, σύμφωνα με τα πλάνα που μεταδίδει την Κυριακή η κρατική ιρανική τηλεόραση.

Οι εικόνες, προερχόμενες από το πλήρως ελεγχόμενο από το θεοκρατικό καθεστώς δίκτυο, δείχνουν δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρωμένους σε μεγάλες πόλεις του Ιράν αλλά και σε σιιτικές περιοχές του Ιράκ, ζητώντας εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ. Ωστόσο, σε άλλα βίντεο διακρίνονται Ιρανοί που πανηγυρίζουν για τον θάνατό του.

WESTERN MAINSTREAM MEDIA WILL NEVER SHOW YOU THIS.



Millions of Iranians are demanding revenge for the assassination of their leader. pic.twitter.com/hEQN0KtCvH — The Resonance (@Partisan_12) March 1, 2026

Να σημειωθεί ότι κηρύχθηκε εθνικό πένθος που θα διαρκέσει για περίοδο 40 ημερών και 7 αργίες μετά τον θάνατο, στα 86 του χρόνια, του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του Αλί Χαμενεΐ, στην εξουσία από το 1989.

Τριήμερο πένθος στο Ιράκ

Το Ιράκ κήρυξε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

«Με βαθιά θλίψη εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στον ευγενή λαό του Ιράν και το σύνολο του μουσουλμανικού κόσμου» μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ «σε μια ενέργεια ξεκάθαρης επίθεσηw», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης Μπάσεμ αλ Αουάντι, ανακοινώνοντας τριήμερο πένθος.

Ο ίδιος ζήτησε να σταματήσουν αμέσως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «που οδηγούν την περιοχή σε πρωτοφανή επίπεδα βίας».

Η ιρακινή κυβέρνηση είχε καταδικάσει χθες Σάββατο «την αδικαιολόγητη επίθεση» εναντίον του Ιράν, προειδοποιώντας κατά της χρήσης του εναέριου χώρου και του εδάφους του Ιράκ για τις επιχειρήσεις αυτές.

Το Ιράν ασκεί μεγάλη επιρροή στην πολιτική του Ιράκ και υποστηρίζει ένοπλες ομάδες, η ισχύς των οποίων έχει ενισχυθεί σε πολιτικό όσο και οικονομικό επίπεδο στη χώρα, η οποία αποτελεί εδώ και δεκαετίες πεδίο αντιπαράθεσης δι’ αντιπροσώπων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.

Το Πλαίσιο Συντονισμού, ένας συνασπισμός σιιτικών ομάδων που έχουν λίγο ή πολύ στενούς δεσμούς με το Ιράν, εξέφρασε από την πλευρά του «τη βαθιά του θλίψη και τον τεράστιο πόνο» για «τον χαμό του ηγέτη μάρτυρα, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ».

«Το αίμα του θα παραμείνει ο φάρος που θα καθοδηγεί όλες τις γενιές» και «η κατάρα θα συνεχίσει να στοιχειώνει τους δολοφονικούς σιωνιστές για πάντα», πρόσθεσε η συμμαχία.

Ο ισχυρός ηγέτης των σιιτών Μοκτάντα αλ Σαντρ είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερο πένθος στο Ιράκ.