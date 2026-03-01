Κόσμος Τεχεράνη Ιράν Ισραήλ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Σε εξέλιξη νέα επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν - Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπολύει μεγάλο κύμα πληγμάτων εναντίον «της καρδιάς» της πρωτεύουσας του Ιράν.

Reuters
Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Στο μεταξύ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπολύει μεγάλο κύμα πληγμάτων εναντίον «της καρδιάς» της πρωτεύουσας του Ιράν, εξηγώντας ότι την προηγουμένη η Πολεμική Αεροπορία διεξήγαγε πλήγματα προκειμένου να ανοίξει «τον δρόμο προς την Τεχεράνη».

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Τεχεράνη Ιράν Ισραήλ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader