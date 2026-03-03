Η Μοσάντ μέσα στις κάμερες κυκλοφορίας της Τεχεράνης εδώ και χρόνια -Ήξεραν τα πάντα για τον Χαμενεΐ

Το Ισραήλ παραβίασε το εκτεταμένο δίκτυο καμερών κυκλοφορίας της Τεχεράνης προκειμένου να παρακολουθήσει τους σωματοφύλακες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και άλλων αξιωματούχων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν καλά το ζήτημα.



Οι κάμερες του Ιράν θεωρείται ότι αποτελούν μέρος του μηχανισμού παρακολούθησης του κράτους, ο οποίος τους επιτρέπει να εντοπίζουν και να καταδιώκουν διαδηλωτές και αντιπάλους του καθεστώτος. Ωστόσο, η Μοσάντ κατάφερε να τις χρησιμοποιήσει εναντίον του καθεστώτος.



Το Ισραήλ απέκτησε πρόσβαση στις κάμερες πριν από χρόνια και διαπίστωσε ότι μια συγκεκριμένη κάμερα ήταν τοποθετημένη σε τέτοια γωνία ώστε να δείχνει πού πάρκαραν τα αυτοκίνητά τους τα μέλη της ομάδας ασφαλείας του Χαμενεΐ. Μέσω των καμερών, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες δημιούργησαν αρχεία με τις διευθύνσεις των σωματοφυλάκων, τα προγράμματα εργασίας τους και τα άτομα που είχαν αναλάβει να προστατεύουν.

Επιπλέον, η CIA είχε κάποιον εκ των έσω πληροφοριοδότη που έδινε κάθε πληροφορία που χρειάζονταν και το πρωί του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, έδωσε κρίσιμες πληροφορίες για τη σύσκεψη.



Μόλις είχαν τα στοιχεία για τη σύσκεψη αποφάσισαν να επέμβουν. Δεν ήταν μια απόφαση που είχε ληφθεί εκ των προτέρων, ελήφθη επί τόπου αφού θεωρήθηκε ως ευκαιρία κατά την οποία θα αιφνιδιαζόταν ο Χαμενεΐ και δεν θα προλάβαινε να πάει στο καταφύγιο.

Σημειώνεται, ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ διέκοψαν και την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας στην οδό Pasteur της Τεχεράνης, όπου δολοφονήθηκε ο Χαμενεΐ, έτσι ώστε όσοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τους σωματοφύλακες και να τους προειδοποιήσουν, να λαμβάνουν σήμα κατειλημμένης γραμμής, σύμφωνα με την έκθεση.

