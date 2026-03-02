Νέο κύμα επιθέσεων ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν - Σειρήνες στο Ισραήλ

Το Ιράν εξαπέλυσε μια ακόμη επίθεση εναντίον όσων χαρακτηρίζει ως εχθρικούς στόχους, ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης της χώρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί αντίποινα στις συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αναφέρει το Skynews.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εντόπισε την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ και ζήτησε από τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο.

Drone από τον Λίβανο

Σειρήνες ήχησαν σε αρκετές πόλεις κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο λόγω ύποπτου drone.

Οι σειρήνες προειδοποίησης για πιθανή επίθεση drone ενεργοποιήθηκαν σε πολλές ισραηλινές κοινότητες κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Ο IDF αναφέρει ότι το drone που προκάλεσε τους συναγερμούς εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο και όχι από το Ιράν. Ο στρατός έχει αναφέρει ότι από το Σάββατο έχει καταρρίψει δεκάδες drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς και δύο drones που εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ από τον Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας.