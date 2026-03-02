Νετανιάχου: «Ο Τραμπ και εγώ σώζουμε τον κόσμο»
Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη συνεργασία τους στην προστασία των αμάχων, ενώ η Ιερουσαλήμ θρηνεί τις απώλειες από τις ιρανικές επιθέσεις.
Σε νέες δηλώσεις του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «μαζί προσπαθούμε να σώσουμε τον κόσμο». Ο Νετανιάχου επεσήμανε την τεράστια διαφορά στην στρατηγική τους σε σύγκριση με την Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας ότι «οι τύραννοι της Τεχεράνης επιτίθενται σε αμάχους», ενώ το Ισραήλ «επιτίθεται στους τύραννους για να προστατεύσει τους αμάχους».
Τραγικές απώλειες στην Ιερουσαλήμ
Η πόλη Μπέιτ Σεμές, κοντά στην Ιερουσαλήμ, υπέστη πλήγμα από ιρανικό πύραυλο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ανάμεσα τους και τα τρία αδέρφια Yaakov Biton (16 ετών), Avigail Biton (15 ετών) και Sarah Biton (13 ετών), που θρηνεί ολόκληρη η πόλη. Οι κηδείες τους πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, με τον δήμο Beit Shemesh να εκφράζει τη θλίψη του για την οικογένεια.
Σκοτώθηκαν δύο μέλη της United Hatzalah
Επιπλέον, δύο μέλη της ισραηλινής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης United Hatzalah, η εθελόντρια Ρονίτ Ελιμέλεχ και η μητέρα της, σκοτώθηκαν στην ίδια επιδρομή, όταν ο πύραυλος χτύπησε μια συναγωγή και κατέρρευσε πάνω σε στέγαστρο. Η Ρονίτ είχε στείλει τα παιδιά της σε καταφύγιο και έτρεξε να σώσει τη μητέρα της, με το αυτοκίνητό της να εντοπίζεται καμένο ακριβώς στο σημείο της έκρηξης.
Ο Έλι Μπιρ, ιδρυτής της United Hatzalah, περιέγραψε τη φρίκη της σκηνής, αναφέροντας τον τρόμο του να βλέπεις ανθρώπους που γνωρίζεις σε τέτοιες συνθήκες.