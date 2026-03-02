Νετανιάχου: «Ο Τραμπ και εγώ σώζουμε τον κόσμο»

Σε νέες δηλώσεις του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «μαζί προσπαθούμε να σώσουμε τον κόσμο». Ο Νετανιάχου επεσήμανε την τεράστια διαφορά στην στρατηγική τους σε σύγκριση με την Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας ότι «οι τύραννοι της Τεχεράνης επιτίθενται σε αμάχους», ενώ το Ισραήλ «επιτίθεται στους τύραννους για να προστατεύσει τους αμάχους».

Netanyahu stated that he and Trump are saving the world



"I want to express special gratitude to our great friend and great world leader Trump for joining us in these decisive efforts to save the world," said the Prime Minister of Israel.



"You see the difference. The tyrants of… pic.twitter.com/zaojSmdANH — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026

Τραγικές απώλειες στην Ιερουσαλήμ

Η πόλη Μπέιτ Σεμές, κοντά στην Ιερουσαλήμ, υπέστη πλήγμα από ιρανικό πύραυλο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ανάμεσα τους και τα τρία αδέρφια Yaakov Biton (16 ετών), Avigail Biton (15 ετών) και Sarah Biton (13 ετών), που θρηνεί ολόκληρη η πόλη. Οι κηδείες τους πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, με τον δήμο Beit Shemesh να εκφράζει τη θλίψη του για την οικογένεια.

REUTERS/Ilan Rosenberg

Σκοτώθηκαν δύο μέλη της United Hatzalah

Επιπλέον, δύο μέλη της ισραηλινής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης United Hatzalah, η εθελόντρια Ρονίτ Ελιμέλεχ και η μητέρα της, σκοτώθηκαν στην ίδια επιδρομή, όταν ο πύραυλος χτύπησε μια συναγωγή και κατέρρευσε πάνω σε στέγαστρο. Η Ρονίτ είχε στείλει τα παιδιά της σε καταφύγιο και έτρεξε να σώσει τη μητέρα της, με το αυτοκίνητό της να εντοπίζεται καμένο ακριβώς στο σημείο της έκρηξης.

Ο Έλι Μπιρ, ιδρυτής της United Hatzalah, περιέγραψε τη φρίκη της σκηνής, αναφέροντας τον τρόμο του να βλέπεις ανθρώπους που γνωρίζεις σε τέτοιες συνθήκες.