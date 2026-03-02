Ιράν: Δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Oρμούζ μετά από επίθεση με drones

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ένα δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Χορμούζ, έπειτα από επίθεση με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στην ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από ιρανικά πρακτορεία, αναφέρεται ότι το πλοίο είναι το “Athen Nova”, ωστόσο το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι πρόκειται για το τάνκερ μεταφοράς ασφάλτου “Athe Nova”, με σημαία Ονδούρας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δεν αναφέρουν ρητά ότι τα drones είναι ιρανικής προέλευσης, αν και υπάρχει αναφορά στις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στην περιοχή. Στην ανακοίνωση, οι Φρουροί υπογραμμίζουν ότι το πλοίο «Athen Nova», που ανήκει σε συμμάχους των ΗΠΑ, «φλέγεται ακόμη» μετά την επίθεση.

Το Σάββατο, οι Φρουροί ανέφεραν ότι τα Στενά του Χορμούζ, ένας στρατηγικός θαλάσσιος δρόμος που χρησιμοποιείται για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, έχουν «κλείσει ντε φάκτο» για τη ναυσιπλοΐα, ως αντίποινα για τις πρόσφατες αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.