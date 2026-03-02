Παραμένουν ελλιμενισμένα σε Ντόχα και Ντουμπάι τα κρουαζιερόπλοια της Celestyal Cruises

Σαρωτικές αλλαγές στα προγράμματα κρουαζιέρας στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Celestyal Cruises, η οποία αναστέλλει τις επερχόμενες αναχωρήσεις και διατηρώντας τα πλοία της ελλιμενισμένα στη Ντόχα και το Ντουμπάι, καθώς οι περιφερειακές γεωπολιτικές εντάσεις και οι περιορισμοί στα λιμάνια διαταράσσουν την κανονική λειτουργία τους.

Η παράταση του ελλιμενισμού έρχεται μετά από αξιολογήσεις ασφαλείας και συντονισμό με τις τοπικές αρχές, αναγκάζοντας την εταιρεία κρουαζιέρας να διακόψει τα δρομολόγια, ενώ οι συνθήκες σε ολόκληρο τον Κόλπο παραμένουν αβέβαιες.

Ο φορέας εκμετάλλευσης κρουαζιέρας επιβεβαίωσε ότι τα Celestyal Journey και Celestyal Discovery θα παραμείνουν αγκυροβολημένα στη Ντόχα και το Ντουμπάι αντίστοιχα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν την κατάσταση. Ως αποτέλεσμα, τα δρομολόγια που είχαν προγραμματιστεί για τις 2 Μαρτίου από το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι έχουν ακυρωθεί, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να πρέπει να προσαρμόσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι κρουαζιέρες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον συντονισμό με πολλαπλά λιμάνια και κυβερνητικές υπηρεσίες, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταβολή στις περιφερειακές συνθήκες ασφαλείας μπορεί να επηρεάσει άμεσα τα δρομολόγια των δρομολογίων. Με τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τις τοπικές οδηγίες να έχουν προτεραιότητα, η εταιρεία επέλεξε να αναστείλει τις αναχωρήσεις αντί να προχωρήσει υπό αβέβαιες συνθήκες λειτουργίας.

Το Celestyal Journey βρίσκεται αυτή τη στιγμή αγκυροβολημένο στη Ντόχα, όπου αναμένεται να παραμείνει τουλάχιστον μέχρι τις 7 Μαρτίου. Στους επιβάτες του πλοίου έχει δοθεί ευελιξία κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης παραμονής στο λιμάνι, επιτρέποντάς τους είτε να αποβιβαστούν στο Κατάρ είτε να παραμείνουν στο πλοίο εν αναμονή περαιτέρω ενημερώσεων. Η παύση έχει ως στόχο να δώσει στην εταιρεία κρουαζιέρας χρόνο να αξιολογήσει πότε μπορούν να ξαναρχίσουν με ασφάλεια τα κανονικά δρομολόγια.

Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, το πλοίο αναμένεται να επανεκκινήσει τις προγραμματισμένες κρουαζιέρες του Desert Days στη συνέχεια. Αυτά τα δρομολόγια συνήθως περιλαμβάνουν στάσεις σε προορισμούς του Κόλπου και έχουν γίνει ολοένα και πιο δημοφιλή μεταξύ των ταξιδιωτών που αναζητούν μικρότερες περιφερειακές κρουαζιέρες που συνδυάζουν σύγχρονες πόλεις με πολιτιστικές εμπειρίες.

Στο μεταξύ, το Celestyal Discovery παραμένει στο Ντουμπάι υπό προσωρινούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από τις τοπικές Αρχές. Δεν έχει ακόμη επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν, αν και προετοιμάζονται οι απαραίτητες διευθετήσεις για την ημερομηνία έκδοσης της άδειας. Ο συντονισμός μεταξύ της εταιρείας κρουαζιέρας και των λιμενικών υπαλλήλων βρίσκεται σε εξέλιξη για να διασφαλιστεί ότι οι επιβάτες θα μπορούν να αποβιβαστούν με ασφάλεια από το πλοίο μόλις ληφθεί η έγκριση.

Για την υποστήριξη των ταξιδιωτών που επηρεάζονται, θα παρέχεται βοήθεια για τα περαιτέρω ταξίδια, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών από το πλοίο στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι μετά την αποβίβαση. Αυτός ο υλικοτεχνικός σχεδιασμός έχει γίνει κρίσιμο μέρος της διαχείρισης κρουαζιέρας κατά τη διάρκεια διακοπών, ιδιαίτερα όταν οι επιβάτες πρέπει να αναδιοργανώσουν απροσδόκητα τις πτήσεις και τα σχέδια διαμονής.

Στους επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση για τα ακυρωμένα ταξίδια προσφέρονται επιλογές αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων πλήρων επιστροφών χρημάτων ή μελλοντικών πιστώσεων κρουαζιέρας. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην παροχή ευελιξίας, ενθαρρύνοντας παράλληλα τους ταξιδιώτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο εκ νέου κράτησης μόλις σταθεροποιηθούν οι λειτουργίες. Συνιστάται στους επισκέπτες να επικοινωνήσουν με τους παρόχους κρατήσεων για να κανονίσουν εναλλακτικά ταξίδια ή να προσαρμόσουν τις υπάρχουσες κρατήσεις.