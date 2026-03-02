Έξαλλος ο Τραμπ με την αντεπίθεση του Ιράν - Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν «μεγάλη απάντηση»

Σε φάση αυξημένης ετοιμότητας φαίνεται να εισέρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ουάσινγκτον, μια «μεγάλη απάντηση» στις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου, η οποία δεν θα περιορίζεται στη χρήση πυραυλικών συστημάτων.

Αν και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα συγκεκριμένες επιχειρησιακές λεπτομέρειες, αμερικανικοί κυβερνητικοί κύκλοι αφήνουν να εννοηθεί ότι η απάντηση θα έχει πολυεπίπεδο χαρακτήρα, συνδυάζοντας στρατιωτικά, οικονομικά και διπλωματικά εργαλεία. Στο τραπέζι φέρονται να βρίσκονται ενισχυμένες κυβερνοεπιχειρήσεις, διεύρυνση κυρώσεων, επιχειρησιακές κινήσεις ειδικών δυνάμεων, αλλά και αναβάθμιση της στρατιωτικής παρουσίας σε κρίσιμες γεωγραφικές ζώνες.

Οι ανησυχητικές δηλώσεις Τραμπ για αύξηση απωλειών

Ο πρόεδρος Τραμπ, σε πρόσφατες δηλώσεις του, προειδοποίησε ότι οι απώλειες «θα αυξηθούν σημαντικά» εάν δεν υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση. Όπως ανέφερε, «βρισκόμαστε σε σημείο καμπής» και οι επόμενες κινήσεις θα καθορίσουν τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης. Η εκτίμησή του περί αύξησης των απωλειών ερμηνεύεται από αναλυτές ως ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον αναμένει κλιμάκωση πριν από οποιαδήποτε σταθεροποίηση της κατάστασης.

Στρατιωτικοί παρατηρητές επισημαίνουν ότι η επιλογή μιας απάντησης πέραν των πυραύλων υποδηλώνει προσπάθεια στρατηγικής ευελιξίας. Η χρήση μη συμβατικών μέσων ή έμμεσων επιχειρησιακών παρεμβάσεων θα μπορούσε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση χωρίς να οδηγηθούν άμεσα σε γενικευμένη στρατιωτική αντιπαράθεση. Παράλληλα, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, η συζήτηση επικεντρώνεται στο εύρος της εμπλοκής και στο κόστος μιας παρατεταμένης σύγκρουσης.

Η προειδοποίηση για αυξημένες απώλειες εντείνει τις ανησυχίες, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τόσο τη δημόσια γνώμη όσο και τη στάση του Κογκρέσου σε ζητήματα χρηματοδότησης και εξουσιοδοτήσεων. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο. Εάν η «μεγάλη απάντηση» υλοποιηθεί με τρόπο που διευρύνει το πεδίο της σύγκρουσης, οι γεωπολιτικές ισορροπίες ενδέχεται να μεταβληθούν ραγδαία. Αντίθετα, εάν λειτουργήσει αποτρεπτικά, θα μπορούσε να ανοίξει παράθυρο για διαπραγματεύσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι δηλώσεις Τραμπ περί αυξανόμενων απωλειών καταδεικνύουν ότι η αμερικανική ηγεσία προετοιμάζεται για ένα σενάριο παρατεταμένης έντασης.