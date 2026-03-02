Ιράν: Στους 165 οι νεκροί από αεροπορικά πυρά σε σχολείο θηλέων - Τερματίστηκε η επιχείρηση διάσωσης

Σε 165 αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από φερόμενο αεροπορικό πλήγμα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν, στο πλαίσιο της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ στη χώρα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου που προκάλεσε τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης στο σχολείο στην πόλη Μινάμπ της επαρχίας Χορμοζγκάν έχουν πλέον ολοκληρωθεί, δήλωσαν αξιωματούχοι σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Οι προσπάθειες των διασωστών ολοκληρώθηκαν, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της Μινάμπ στο νότιο Ιράν, μετέφερε το IRNA.

95 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η κυβέρνηση της Τεχεράνης κατηγόρησε την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση για το πλήγμα, όμως το Ισραήλ απέρριψε την Κυριακή (1/3), κάθε ευθύνη γι’ αυτό.

Αρνείται ο IDF το χτύπημα

«Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή για ισραηλινή ούτε αμερικανική επίθεση εκεί», δήλωσε ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος Ναντάβ Σοσανί.

Ο Σοσανί πρόσθεσε: «Και αυτό που γνωρίζω είναι ότι ήμασταν σε θέση -και αυτό θα επιβεβαιωθεί από τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς- να εξοντώσουμε με εξαιρετικά ακριβή τρόπο 40 άτομα που κρύβονταν από εμάς πάνω από 1.000 μίλια μακριά», αναφερόμενος στην επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

UNICEF: Παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Η διάψευση έγινε αφού το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF) ανακοίνωσε πως «ανησυχεί βαθιά» για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν.

«Υπάρχουν πληροφορίες για επιθέσεις σε σχολεία στο Ιράν, περιλαμβανομένου ενός σχολείου θηλέων στη Μινάμπ», ανακοίνωσε χθες το γερμανικό γραφείο της UNICEF στην Κολωνία.

«Επιθέσεις εναντίον αμάχων και στόχων αμάχων, περιλαμβανομένων σχολείων, αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε.

Η πληροφορία δεν κατέστη δυνατό να επαληθευθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Η UNICEF κάλεσε σε άμεση παύση των εχθροπραξιών. Ο οργανισμός απηύθυνε επίσης έκκληση σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ιδιαιτέρως την προστασία του άμαχου πληθυσμού και των υπηρεσιών στις οποίες βασίζονται τα παιδιά για την επιβίωσή τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ