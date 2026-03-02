ΗΠΑ για συντριβή των F-15: Η αεράμυνα του Κουβέιτ τα κατέρριψε κατά λάθος

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου στο Κουβέιτ καθώς εμφανίστηκαν τρία μαχητικά τύπου F-15 στον εναέριο χώρο τα οποία και καταρρίφθηκαν.

Από τη συντριβή δεν υπήρξαν τραυματισμοί οι απώλειες καθώς οι πιλότοι, σύμφωνα με λεπτομέρειες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, πρόλαβαν να εκτοξευθούν.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το SkyNews, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι οι εν λόγω καταρρίψεις έγιναν κατά λάθος από την αεράμυνα του Κουβέιτ.

«Και τα έξι μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με ασφάλεια, έχουν διασωθεί και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση», αναφέρει η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. «Το Κουβέιτ έχει αναγνωρίσει αυτό το περιστατικό και είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων και την υποστήριξή τους σε αυτή τη συνεχιζόμενη επιχείρηση».

BREAKING: Kuwait's defence ministry says "several" US military aircraft crashed this morning inside the country.



It says the crews of the jets survived and are in "stable" conditions after being evacuated and transferred to hospitals.https://t.co/2ngVXXQEvq pic.twitter.com/MphCn14JPx — Sky News (@SkyNews) March 2, 2026

Τι είναι το F-15

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα αεροσκάφη θεωρούνται από τα εμβληματικότερα μαχητικά στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ και πιστεύεται ότι πρόκειται για ένα F-15 Eagle. Σχεδιασμένο για αποστολές αεροπορικής υπεροχής, το δικινητήριο, παντός καιρού τακτικό τζετ τέθηκε σε υπηρεσία το 1976.

Αναπτύχθηκε από την McDonnell Douglas - η οποία πλέον αποτελεί μέρος της Boeing - και μπορεί να φτάσει ταχύτητες έως και 2,5 Mach. Παράλληλα, είναι γνωστό για τη μεγάλη εμβέλειά του και τη μεγάλη χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου του. Η πλατφόρμα αργότερα εξελίχθηκε σε παραλλαγές πολλαπλού ρόλου όπως το F-15E Strike Eagle και το τελευταίο F-15EX Eagle II.

Από το 2026, το F-15 Eagle φέρεται να διατηρεί ένα αήττητο ρεκόρ μάχης αέρος-αέρος 104-0, υπογραμμίζοντας τη φήμη του ως ένα από τα πιο επιτυχημένα μαχητικά αεροσκάφη στη σύγχρονη στρατιωτική ιστορία.