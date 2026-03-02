Δείτε βίντεο: Ο πιλότος του F-15 που καταρρίφθηκε από φίλια πυρά του Κουβέιτ περισυλλέγεται ζωντανός

Συγκλονίζει βίντεο από τη στιγμή που ο πιλότος αμερικανικού μαχητικού F-15, που καταρρίφθηκε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα 1 Μαρτίου, από φίλια πυρά στο Κουβέιτ, να περισυλλέγεται από ομάδα ατόμων.

Στο υλικό που δημοσίευσε το TRT World και το ιορδανικό RoyaNews, ο πιλότος εμφανίζεται αρχικά καθισμένος στο έδαφος, δείχνοντας σε καλή κατάσταση, ενώ γύρω του βρίσκονται άνθρωποι που φέρονται να είναι Κουβεϊτιανοί. Στη συνέχεια, ο πιλότος φαίνεται ξαπλωμένος στο πορτ-μπαγκάζ ενός SUV, με τους παρευρισκόμενους να του λένε στα αγγλικά «ένα λεπτό, ένα λεπτό».

Στο βίντεο ακούγεται και εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, ενώ σημειώνεται ότι ο πιλότος είχε προλάβει να εκτιναχθεί πριν το αεροσκάφος του χτυπηθεί.

«Κατά τη διάρκεια ενεργών μαχών που περιλάμβαναν επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και drones, τα μαχητικά αεροσκάφη της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεροπορική άμυνα του Κουβέιτ», αναφέρει η δήλωση της CENTCOM.

«Και τα έξι μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με ασφάλεια, έχουν διασωθεί και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Το Κουβέιτ έχει αναγνωρίσει το περιστατικό και είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες των αμυντικών δυνάμεών του και την υποστήριξή τους στην τρέχουσα επιχείρηση», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.