Πεντάγωνο: Ταυτοποιήθηκαν άλλοι δυο Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ

Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων την Τετάρτη 4 Μαρτίου τα ονόματα των δύο τελευταίων από τους έξι Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Κουβέιτ.

Οι δύο στρατιώτες ταυτοποιήθηκαν ως ο ανθυπασπιστής Ρόμπερτ Μάρζαν, 54 ετών, και ο ταγματάρχης Τζέφρι Ο’ Μπράιεν, 45 ετών. Ο Μάρζαν καταγόταν από το Σακραμέντο της Καλιφόρνια, ενώ ο Ο’Μπράιεν από την Ιντιανόλα της Αϊόβα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, ο Ο’ Μπράιεν είχε τιμηθεί με πολλά βραβεία και παράσημα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, μεταξύ των οποίων το Μετάλλιο Επιτεύγματος του Στρατού και η Κορδέλα Υπηρεσίας Στρατού.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατό τους, καθώς και για τον θάνατο τεσσάρων ακόμη στρατιωτών που ταυτοποιήθηκαν την Τρίτη.

Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι ο Μάρζαν βρισκόταν στο σημείο όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το κέντρο διοίκησης στο Κουβέιτ και «πιστεύεται ότι είναι το άτομο που σκοτώθηκε επί τόπου», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Pentagon, Kuveyt'te insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybeden altı ABD askerinden son ikisinin kimliğini açıkladı: Baş Astsubay Robert Marzan (54) ve Binbaşı Jeffrey O'Brien (45).

«Έκαναν την υπέρτατη θυσία για την πατρίδα»

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκαν «αληθινούς Αμερικανούς πατριώτες που έκαναν την υπέρτατη θυσία για το έθνος μας, ακόμη και καθώς συνεχίζουμε την δίκαιη αποστολή για την οποία έδωσαν τη ζωή τους».

«Προσευχόμαστε για την πλήρη ανάρρωση των τραυματιών και στέλνουμε την απέραντη αγάπη μας και την αιώνια ευγνωμοσύνη μας στις οικογένειες των πεσόντων. Και δυστυχώς, πιθανότατα θα υπάρξουν περισσότερα πριν τελειώσει. Έτσι είναι τα πράγματα, πιθανότατα θα υπάρξουν περισσότερα, αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν όπου αυτό δεν θα συμβεί».

Από το Σάββατο, οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας πλήγματα σε όλο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στην κατοικία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο. Το Ιράν απάντησε με αντίποινα, εκτοξεύοντας πυραύλους που στόχευαν το Ισραήλ και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.